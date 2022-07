Baristi e ristoratori:  lavoro in sicurezza  

Si chiama Artu, alleanza contro i rischi a tutela degli unici, il tentativo della Confcommercio, la Federazione italiana pubblici esercizi di concerto con l’Inail Sardegna di migliorare il benessere e la sicurezza dei lavoratori della ristorazione. Il progetto nato nella Confcommercio oristanese interessa l’intera Isola e diventa un modello nazionale. «È un progetto innovativo e sperimentale che punta all’adozione di buone prassi per gestire e attenuare i rischi da stress lavoro e sovraccarichi biomeccanici», precisa la direttrice Sara Pintus.

La novità

Saranno coinvolte trenta aziende di tutta la Sardegna che con i lavoratori diranno il da farsi per mettere a tacere «le ingiuste maldicenze» e prevenire gli incidenti. I dati dicono che il settore della ristorazione nel periodo del Covid ha preso una brutta mazzata. Nel 2019 gli occupati non occasionali erano 26.310, nel 2019 scendono a 20.420 per risalire l’anno sorso a 22.965. In Sardegna nel 2019 l’Inail registrava 11.466 ristoranti e 5025 bar. Nel 2019 sono state presentate 93 denunce di infortuni in danno ai baristi e 69 nel 2020; nessuna denuncia invece di malattie professionale nel 2019 e una nel 2020. Tra i cuochi 158 infortuni e 14 segnalazioni di malattie professionali, 99 e 5 nel 2020. L’obiettivo punta a ridurre quei numeri attraverso una campagna di prevenzione. «La realizzazione del progetto – precisa Alfredo Nicifero, direttore generale Inail per la Sardegna - consentirà la corretta conoscenza e analisi dell’incidenza del fenomeno su cui intervenire e l’adozione di mirati interventi preventivi per ridurre le malattie professionali. Se si considera che i disturbi muscolo-scheletrici e quelli correlati a stress lavorativo determinano circa il 70 per cento delle malattie professionali riconosciute dall’Inail, adottare adeguate attività di prevenzione contribuirà a ridurre l’incidenza di danni e inabilità a carico dei lavoratori».

I promotori

Emanuele Frongia, responsabile Fipe e Alberto Fois della Federazione Nord Sardegna: «Il progetto dimostra la volontà degli imprenditori dei pubblici esercizi di voler dare un contributo reale per assicurare serenità e sicurezza nei luoghi di lavoro». Da Salvatore Denti, medico Inail, arrivata la conferma della bontà dell’iniziativa che consentirà di ridurre infortuni e malattie e di conseguenza l’impatto economico a carico dell’Istituto.