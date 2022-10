Barisardo, che rimonta 

BARISARDO 3

Barisardo (4-3-3) : Dombouya; Joseph, Milone, Mabo (30’ st Tunzele), Dias, Casu (45’pt Muceli), Ruggiu, Leite, Moussa, Loi (45’ pt Deiana), Ortiz (36’ st Kokanzo); In panchina Lopez, Haro, Podda, Aimi, Labagnara. Allenatore Ciarolu.

Siniscola (4-3-3) ; Ruggiu, Bomboi (38’ st Mele), Yuda (25’ st Cadoni), Truzzu, Arrica, Marco Corrias, Mattia Corrias, Loddo (13’ st Dos Reis), Piga, Fernandez, Julia (27’ st Ibba). In panchina Mulargia, Cau, Soro, Mameli, Gusai. Allenatore Rodriguez.

Arbitro : Corona di Oristano

Reti : nel secondo tempo 8’ Loddo, 19’ Leite, 23’ Joseph, 48’ Tunzele.

Note : ammoniti Deiana, Dias, Moussa, Truzzu, Cadoni; recupero 4’ st.

BARI SARDO. Bellissima partita al Circillai di Barisardo. Si comincia con le squadre che combattono su entrambi i fronti con numerose azioni da una parte e dall’ altra.

Al 6’ i padroni di casa rischiano di passare in vantaggio su un calcio d’angolo battuto da Leite ma Milone viene anticipato. Al 18’ Ruggiu prova un tiro da fuori area e la palla esce a pochi centimetri dal palo. Al 25’ punizione di Fernandez ma viene parata da Dombouya.

Ripresa

Al 4’ ci prova il Siniscola. Fernandez calcia in porta ma la palla va fuori. Al 5’ dalla parte opposta prova Ortiz ma Ruggiu chiude lo specchio della sua porta. All’ 8’ Loddo dopo un bel dribbling riesce a portare la sua squadra in vantaggio. Il Barisardo reagisce subito al gol e al 18’ Joseph riesce a mettere sul dischetto un bellissimo assit per Leite che non sbaglia. Al 23’ è sempre Joseph porta in vantaggio il Barisardo.

Alla mezz’ora dopo l’entrata in campo di Tunzele la partita sembra cambiare e la superiorità fisica dei padroni di casa diventa evidente, la squadra ospite viene messa in difficoltà dalle numerose incursioni dei due esterni Ruggiu e Joseph. Quest’ ultimo entrerà diverse volte in area di rigore avversaria senza riuscire però a concludere.

Al 93’ Tunzele arriva in area di rigore dove potrebbe servire Deiana solo davanti al portiere ma con un colpo di tacco a rientrare si libera dei due difensori e insacca alle spalle di Ruggiu la rete del 3 a 1.

