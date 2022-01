Bari Sardo, Mameli tenta il bis  

A Bari Sardo Ivan Mameli potrebbe correre per il bis, a Girasole Lodovico Piras per la poltrona di sindaco. A Lanusei restano in piedi tutte le ipotesi, ma sembra certa la ricandidatura dell’attuale gruppo di maggioranza. A Perdasdefogu potrebbe profilarsi lo stesso duello di cinque anni fa tra Mariano Carta e Bruno Chillotti, lo stesso può accadere a Osini con l’uscente Tito Loi che tra sé e il mandato bis dovrebbe trovare ancora Mariangela Serrau e (forse) Alfredo Cannas.

Le quasi certezze

A Bari Sardo Ivan Mameli arriva da cinque anni di amministrazione senza minoranza. Trentasei anni, professione docente, il sindaco conferma l’impegno del gruppo che l’ha sostenuto nel 2016: «L’Alternativa ci sarà anche alle prossime elezioni. Il gruppo è coeso, ci saranno alcuni nuovi innesti ma l’ossatura è quella che ci ha permesso di amministrare nell’ultimo quinquennio». Mameli deve ancora sciogliere le sue riserve sulla candidatura a sindaco: «Vedremo, io sono a disposizione del gruppo». Chi è già certo di sfilarsi la fascia tricolore è il primo cittadino di Girasole, Gianluca Congiu (46), reduce da dieci anni al timone del paese più giovane della Sardegna.

In predicato di raccoglierne l’eredità amministrativa ci sarebbe il suo vice, Lodovico Piras (39), imprenditore edile e assessore dei Lavori pubblici negli ultimi dieci anni. Le voci su una sua candidatura si rincorrono da un po’ di tempo, anche se ancora mancano le conferme ufficiali che tuttavia potrebbero arrivare a breve giro di posta. Le indiscrezioni comunque parlano di una larga conferma dell’attuale classe dirigente.

Le incognite

A Lanusei la maggioranza guidata da Davide Burchi (43) scenderà di nuovo in campo. Il sindaco avvocato e il suo gruppo valutano, ma giocano a carte coperte. Non è comunque da escludere che Burchi possa correre per il secondo mandato di fila. Conferme di un impegno non velleitario sono arrivate da Marco Melis (51), ex sindaco di Arzana da anni trapiantato a Lanusei, Maria Tegas (51) e Gianni Perotti (60), ex assessore in Comunità Montana e della Giunta di Tonino Loddo. A Osini Tito Loi (66) prende tempo: «Stiamo valutando cosa fare. Cercheremo di trovare unità nel paese, che lotta contro il dramma dello spopolamento. Ritengo che tutti debbano fare uno sforzo per il bene comune».

