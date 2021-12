Barella23, sarà la partita del cuore  

Ventitrè come LeBron James, per non abbandonare mai la sua passione per il grande basket. Ha chiamato LeBron perfino il suo adorato cane, per capirci. E in un recente speciale Nba di Sky, ha sfoggiato una invidiabile cultura cestistica. Ventitrè come la sua maglia e come i cartellini gialli che ha preso da quando gioca nell’Inter. Nicolò Barella è il futuro capitano dell’Inter, emigrato di strasuccesso, ma conserva stretti legami con la sua terra d’origine. Nasce a Pirri, vive a Sestu, la consacrazione a Cagliari, le prossime vacanze in una grande casa poco fuori Cagliari dove riunirà tutto il parentado. Per celebrare, lui maniacalmente appassionato di vini, la sua straordinaria stagione e meditare sul recente rosso – il cartellino, non un Sassicaia - che gli costerà caro. Non certo per la multa che la società gli ha affibbiato, ma perché la squalifica prevista e attesa per la metà di gennaio lo terrà fuori dagli ottavi di finale della Champions League. La speranza che sia una sola giornata, la paura che possano essere due. Ma domani, la sua Inter-Cagliari sarà la sfida spaccacuore, lo sarà per sempre.

La storia

Nicolò è uno dei grandissimi, oggi, della scena internazionale. Lo dice il campo, lo stabilisce l’ultima rosa dei candidati al Pallone d’Oro (per chi ci crede), lo hanno scritto Antonio Conte e Roberto Mancini a caratteri cubitali, stringendo con lui legami forti. E Simone Inzaghi si è facilmente adeguato, dandogli anche maggiore libertà di muoversi, come lui ama fare. A Cagliari scende in campo con i grandi già nel 2014, scoperta di Gianfranco Matteoli che di centrocampisti intelligenti e dinamici diciamo che ne se intende. I vent’anni sono lontani ma lui sa come farsi notare. Nel gennaio 2016, Tommaso Giulini lo spedisce a Como, il Cagliari torna in Serie A e lui si riprende tutto, con interessi da capogiro: titolare, 28 presenze e vent’anni ancora da compiere. Le due stagioni successive sono parte di quella consacrazione che continua ancora oggi: sfiora le 100 presenze in rossoblù, una leadership straripante, il premio di miglior centrocampista italiano conquistato nel Cagliari, riconoscimento che bisserà con la maglia dell’Inter.

Protagonista

Nell’estate 2019 passa alla Milano nerazzurra, lo volevano il Chelsea e la Juve, lui sceglie stuzzicato dai messaggi whatsapp di Conte e di altri azzurri già residenti a casa Zhang. Il Cagliari, con quei soldi, costruisce una squadra che stupisce l’Italia nel girone d’andata, un affare colossale di cui lui è stato protagonista consapevole e fiero.