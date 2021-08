Barche e gommoni, l’approdo selvaggio ferisce Cala Luna 

«Cala Luna è meravigliosa, ma se continuate così rischia di diventare sinonimo di caos e sporcizia». Le parole di un gruppo di escursionisti del Nord Italia, arrivati in spiaggia via terra dopo un impegnativo trekking e allibiti di fronte allo scenario modello sbarco in Normandia che in questi giorni caratterizza il bagnasciuga di quella che un tempo era chiamata la Perla del Mediterraneo, suona come un campanello d’allarme in questa infuocata settimana di pienone ferragostano.

Senza criterio

L’incessante via vai di gommoni e barconi al centro della spiaggia, conseguenza diretta dell’indisponibilità del pontile metallico che in passato rappresentava l’unico punto di attracco per tutte le imbarcazioni, in questi giorni ha effettivamente trasformato l’arenile dove confinano i comuni di Baunei e Dorgali in un vero e proprio porto, con annesso l’insopportabile odore di carburante. Le lamentele per la situazione insostenibile, legata al corridoio di attracco che va a occupare una consistente area prospiciente l’arenile un tempo riservata alla balneazione, si sentono sotto ogni ombrellone e ogni tanto fanno capolino anche sul web, dove tra le migliaia di recensioni positive lasciate dai visitatori si affacciano anche quelle che senza giri di parole descrivono in termini negativi la visita a Cala Luna.

Sdegno social

«È difficile recensire una meraviglia naturale come questa – scrive Roberto su tripadvisor -, rovinata e deturpata dalla fame di soldi; il problema è il continuo e insopportabile traffico di gommoni e soprattutto di grosse motonavi che caricano e scaricano gente sulla riva, in mezzo ai bagnanti. È veramente esagerato. I gommoni, quelli più rispettosi, non darebbero neanche molto fastidio, ma i barconi fanno rumore, puzzano di smog, scaricano centinaia di persone e sono decine al giorno che vanno e vengono. Fondale torbido e schiumetta in superficie, causati dal continuo movimento di eliche». Francesco, di Varese, scende ancora più nei dettagli, nella sua recensione negativa: «La Cala è veramente un luogo paradisiaco, non c'è dubbio. Dunque qual è il problema? Le barche che vanno e vengono con una frequenza impressionante. Mentre farete il bagno, troverete sulla superficie dell’acqua le classiche “bollicine di sporco” lasciate dalle imbarcazioni in continuo transito. Se deciderete di riposare sdraiati sulla sabbia, sarete continuamente disturbati dal rumore dei gommoni che sgasano a tutta velocità partendo dalla costa».

Invasione

Stando alle stime degli addetti ai lavori sarebbero oltre 1300 le imbarcazioni che transitano ogni giorno lungo la costa di Baunei, cifra impressionante, in continua crescita di anno in anno, che comprende barche private, yacht, barconi, gommoni privati e gommoni a noleggio che partono da Arbatax, Santa Maria Navarrese, Cala Gonone, Marina di Orosei e La Caletta di Siniscola. Sul web c’è anche chi chiede conto alle istituzioni del caos a Cala Luna, come Laila di Firenze: «Sicuramente Cala Luna è spettacolare. Ma in agosto è invivibile. Ci sono gommoni e barconi che arrivano in continuazione scaricando numerosi turisti e non fanno apprezzare la bellezza della natura. Forse il comune dovrebbe regolamentare meglio». Ovviamente Laila di Firenze non sa che sono due i comuni - Baunei e Dorgali - che rivendicano la titolarità della spiaggia e non può sapere neanche che negli ultimi anni i momenti di contrasto tra i due enti non sono mancati, sia in relazione ai confini tra i due territori comunali sia riguardo la possibilità di risistemare e gestire il pontile metallico attualmente interdetto alle imbarcazioni. In ogni caso appare evidente che qualcosa i due enti, ciascuno in relazione alle proprie competenze, dovranno farla, prima che Cala Luna diventi sinonimo di caos e sporcizia.

