Barca rovesciata, muore pescatore 

Doveva essere una tranquilla mattinata di pesca nelle acque del fiume Coghinas, così come nei giorni precedenti, ma nel giro di pochi minuti si è trasformata in tragedia. Antonio Martinazzi 65 anni di Valledoria ha perso l’equilibrio, la barca si è rovesciata ed è finito in acqua. Pescatore e nuotatore esperto è morto annegato nel fiume, lungo il tratto quasi parallelo alla costa di Valledoria. A bordo della sua piccola imbarcazione un ricco pescato, il risultato al termine di una battuta di pesca.

Il dramma

Poco prima delle 11 era giunta l’ora di risalire il corso d’acqua e di riaccendere il motore. Pare che nel tentativo di tirare su le reti, il natante si sia capovolto, l’operazione avrebbe fatto sbilanciare l’imbarcazione e l’uomo perdendo l’equilibrio è finito in acqua, annegando nel punto in cui il fiume raggiunge una profondità di circa due metri.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni ha tentato di risalire sulla barca, ma glielo avrebbe impedito lo scafandro da pesca che indossava. La divisa, una tuta di gomma che Antonio Martinazzi non mancava di infilare ogni volta che si recava a pescare, si sarebbe riempita di acqua fino spingerlo giù. Alcuni pescatori del posto lo hanno visto nuotare con difficoltà, poi è scomparso inghiottito dalle acque. Anche la barca, dopo essersi rovesciata, è affondata.

I sommozzatori dei vigili del fuoco, raggiunto il luogo segnalato con l’aiuto dell’elicottero hanno recuperato il corpo adagiato nei fondali. Sul posto anche la protezione civile e una medicalizzata del 118.