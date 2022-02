Barbagia orfana del Carnevale 

Anche l’anno scorso nei giorni di Carnevale per le vie di Gavoi si è sentito il tipico tamburellare di alcune maschere riunite in piccoli gruppi.

Nei giorni scorsi sui social si era diffusa la notizia dell’organizzazione senza freni di Jovia Lardajola, grande evento di Gavoi per giovedì grasso. La notizia è stata smentita sia dall’associazione Tumbarinos, sia dal Comune. «Il nostro è un Carnevale gioioso e partecipato, aperto a tutti. Non è possibile organizzarlo nemmeno quest’anno, considerato che ancora circola l’ospite indesiderato, ossia il virus - dice il sindaco Salvatore Lai - vanno evitati gli assembramenti. Stiamo dialogando con le associazioni per controllare come possibile il movimento spontaneo di maschere».

In Barbagia sarà un altro Carnevale senza Carnevale. Niente potrà infatti impedire l’uscita di alcune maschere spontanee in quei paesi dove la tradizione è particolarmente forte, ma allo stesso tempo non ci sarà alcun evento organizzato ai fini turistici. I numeri della pandemia e le rigide regole non lasciano spazio ai sogni di un carnevale in grande stile, come avvenuto fino a due anni fa.

A Gavoi

Niente eventi organizzati

Anche Mamoiada rinuncia alle sue tipiche giornate di Carnevale. «Organizzare eventi di questo tipo, sarebbe impensabile a livello di gestione e controlli - dice il sindaco Luciano Barone -. C’è voglia di tornare in piazza e socializzare. Qualcuno ha comprato i coriandoli: non si potrà impedire di lanciarli». Come Mamuthones e Issahadores, anche Boes e Merdules di Ottana si limiteranno a qualche giro spontaneo per le vie del paese. «Sarà un Carnevale all’ottanese, all’insegna della tradizione, che un tempo non conosceva le sfilate organizzate - spiegano i membri della Pro Loco di Ottana -. Ognuno si maschererà per i fatti propri: spazio, quindi, all’improvvisazione, per onorare una festa che abbiamo nel sangue, ma senza nessun evento specifico in programma».

Attesa a Orotelli

Orotelli spera in uno scampolo di socializzazione. «C’è una grande richiesta, soprattutto da parte dei più giovani, di festeggiare il carnevale - dice il sindaco Toni Bosu -. Discuteremo, certi che, nel rispetto delle regole, sia doveroso dare un segnale di ripresa per non dimenticare le nostre ancestrali tradizioni».

