Barbagia-Africa, affari illeciti 

80

Mila

euro

il valore

delle auto

noleggiate

a Nuoro

e poi

rivendute

dopo

una serie

di furti

simulati

Noleggiavano sempre auto di lusso e fuoristrada. Contratti di lungo periodo, per mezzi che valevano anche 80 mila euro. La motivazione ufficiale era quella di dover fare un viaggio in Spagna, ma dietro c’era un altro piano: trasferire in Nord Africa fiammanti Range Rover, Mercedes o Jeep. Era la strategia per rivendere nel mercato nero i mezzi noleggiati a Nuoro, intascando così decine di migliaia di euro. Al ritorno in Italia, riconsegnando alle agenzie di noleggio solo le chiavi, la giustificazione era sempre la stessa: il furto, guarda caso avvenuto all’estero. Il meccanismo escogitato da questa banda che ora è finita nei guai pareva semplice: particolarmente redditizio e apparentemente con pochi rischi. I reati denunciati avvenivano sempre all’estero e così sembrava che tutto finisse lì. Ma in otto alla fine sono stati denunciati e ieri sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di associazione a delinquere, appropriazione indebita, e frode assicurativa. Compariranno davanti ai giudici il prossimo 17 novembre. Le indagini, condotte dalla Procura di Nuoro, hanno permesso di sventare un redditizio traffico illecito di auto di lusso.

L’organizzazione

A far parte della banda, secondo l’accusa, c’era l’oranese, Salvatore Carboni, 57 anni, e insieme a lui tre marocchini, residenti a Osidda, Abdelbaset Laaraj, Mohamed Laaraj e Hassan Laaraj di 30, 35 e 28 anni. Accusati di appropriazione indebita, per aver partecipato alle operazioni necessarie a sparire le auto, il nuorese Franco Virde, 68 anni e altri tre marocchini, Fatima Mohib, 65, Reduane El Hani, 35, e Yousuff El Hani, 29, difesi dagli avvocati Alessandro Tuvoni, Stefano Mannironi, Angelo Magliochetti e Pietro Antonio Sanna. Vittime le società di autonoleggio Maggiore di Nuoro, ma anche l’Avis e la Hertz di Milano Linate, l’autonoleggio Frank di Roma e l’assicurazione Allianz, parte civile con Marcello Sequi.

L’espatrio

Le auto che poi sparivano in Nord Africa venivano quasi sempre noleggiate da Abdelbaset Laaraj, con l’intercessione del fratello Hassan che essendo titolare a sua volta di un autonoleggio faceva da garante. Il tragitto era sempre lo stesso: prima tappa in Spagna salendo su una nave a Porto Torres oppure noleggiando l’auto direttamente in altre regioni e arrivando così nella penisola Iberica attraversando la Francia. A questo punto le auto venivano imbarcate sui traghetti diretti in Africa, quasi sempre Marocco o Mauritania. Lo sdoganamento alla frontiera avveniva grazie a documenti falsi reperiti a Napoli. Di solito, secondo gli investigatori, erano Salvatore Carboni e Hassan Laaraj a raggiungere gli altri a Barcellona e a loro spettava il compito trasportare le auto in Nord Africa. Per destare meno sospetti, stando all’esito delle indagini, si cambiava spesso il nome del noleggiatore, come avvenne per un Mercedes classe C nuovo di zecca da 80 mila euro presa a Nuoro da Virde e poi condotta da Carboni in Spagna e da lì in Mauritania. Tra i reati contestati, un incidente vero ma provocato volontariamente per ottenere il risarcimento dall’assicurazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA