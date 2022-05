Baracche abusive, patto per la demolizione 

La svolta è dietro l’agolo. Autorità portuale (titolare dell’area) e Città metropolitana hanno raggiunto un accordo di massima, apripista per il completo recupero delle sponde occupate dalla baraccopoli. «Il protocollo d’intesa non prevede solo l’abbattimento, che dovremo curare noi come custodi giudiziari –spiega il presidente Massimo Deiana – ma anche un piano ben più ampio di recupero ambientale. L’abbattimento è una procedura delicata e il procedimento, in corso, deve andare avanti necessariamente con il massimo rigore».

Le prime ruspe marciarono su Santa Gilla nel gennaio del 2019. Allora, due casupole di legno, lamiere e blocchetti vennero giù, sulle sponde della laguna, nel nome di una lotta all’abusivismo che avrebbe dovuto liberare, nel giro di pochi mesi, il versante meridionale dello stagno di Cagliari dal degrado. Da quella cittadella irregolare venuta su in area demaniale per volere degli storici pescatori ma poi trasformata, negli anni, in una vera baraccopoli.

Il secondo capitolo ha una data precisa: 13 ottobre 2020. Il blitz della Forestale scatta di buonora a Is Marteddus e Donna Laura, le zone indicate nel decreto di sequestro preventivo firmato dalla gip Ermengarda Ferrarese (le indagini sono state condotte dagli uomini della stazione di Cagliari e dal Nucleo di polizia forestale dell'Ispettorato coordinati dal procuratore Alessandra Pelagatti e dal pm Rossella Spano). Ai sigilli, allo sgombero di quella mattina e ai tempi necessari perché i proprietari liberassero le casupole dai loro attrezzi doveva seguire l’abbattimento delle 63 baracche. Sono ancora lì.

Primi segnali

I rinvii

I tempi, annunciati come brevi, si stanno invece dilatando oltre misura. Tra la rabbia di chi è stato costretto a lasciare la sua storica postazione di pesca ma anche tra chi (come tanti escursionisti, amanti della bicicletta e delle passeggiate a Santa Gilla) si ritrova quotidianamente e da oltre un anno e mezzo a fermarsi davanti ai sigilli della Forestale. «Sono arrivati al dunque. Ci hanno scacciati dalle nostre postazioni che per quanto ci riguarda gestivamo dal 1965, ben prima delle legge sull’abusivismo, e in quelle sponde restano degrado e sporcizia. Dovevano abbattere per far rinascere Is Marteddus e Donna Laura? Non hanno mosso un dito. E intanto noi siano fermi da quel maledetto 13 ottobre», racconta Andrea Arrais, presidente della cooperativa “Pescatori Santa Gilla”. «Sigilli a parte, gli abusivi hanno continuato a lavorare, i delinquenti a delinquere e noi viviamo d’aria. Abbiamo anche chiesto di poterci trasferire nei capannoni di Giliacquas, a Elmas, per custodire le nostre attrezzature. Non certo una nassa o un bertovello ma attrezzature costose che ancora si trovano a Is Marteddus e rischiamo di perdere per colpa di topi e ladri».

I patti

Insomma, la firma dell’intesa tra Authority e Città metropolitana è solo un primo passo. Condizione indispensabile per la convenzione che consentirà ai due enti di mettere mano ai lavori e tracciare la strada del progetto di recupero delle sponde est di Santa Gilla. Per ora di certo c’è soltanto il degrado in cui ancora versa questo tratto di costa lagunare. In questi giorni la pattuglia del Corpo forestale ha ancora una volta ispezionato la zona per verificare la possibile presenza di abusivi. Che naturalmente non sono mancati, visto che i sigilli della Procura e dei ranger non hanno certo impedito a chi regole e leggi le calpesta quotidianamente. La Forestale ha ripristinato gli sbarramenti nel tentativo di chiudere la zona, ma il rischio di beccarsi un denuncia per aver violato gli stop in un’area sottoposta a sequestro giudiziario non sembra essere stato finora sufficiente a tener fuori gli intrusi.

