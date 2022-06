Bar e ristoranti, torna l’ottimismo 

Ora che sono state allentate le restrizioni per bar e ristoranti, una nuova disposizione ministeriale permette di facilitare la procedura di assegnazione dell’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività economiche. Aumentano gli spazi all’aperto e quindi si ha la possibilità incrementare decisamente la presenza di consumatori. Se il buongiorno si vede dal mattino, la prossima stagione guspinese dovrebbe essere di gran lunga migliore di quella passata, che purtroppo, come in tutta Italia, è stata flagellata dall’emergenza sanitaria.

Spazi pubblici

A Guspini gli spazi pubblici sono a pagamento, e la concessione, da ordinanza, è fino al 30 settembre. Uno spazio di 20 metri quadri costa sulle 350 euro al mese: «Una cifra normale, che se si lavora decentemente non risulta assolutamente un peso» dice Maria Roberta Caria, titolare di un bar di via Matteotti. L’impressione è che vada sempre, via via meglio. «Appena riaperto abbiamo lavorato soprattutto per riabituare la gente a riprendere le classiche abitudini, e ora vediamo i frutti di questo lavoro». Dal “Sa Prenza”, bar nella zona Is Boinargius, la speranza è che tutto rientri alla normalità il prima possibile. In questo periodo si lavora con le colazioni: sicuramente con la chiusura delle scuole questo andrà a calare, «ma data la tipologia di servizio che offriamo – dicono – si punta ora a lavorare nella fascia oraria degli aperitivi». Un’ammissione da parte del gestore Gian Paolo Olla: «Senza il dehor sarei in ginocchio – aggiunge - e ha anche un altro pregio: essendo posto in una via di transito abbastanza percorsa, viene notato facilmente dai potenziali clienti». In centro, dall’Hotel Santa Maria, dicono non ci sia, per ora tanto movimento: «I turisti arriveranno successivamente». Da “Ice Cream”, la gelateria con dehors e tavolini sulla piazza antistante sono fiduciosi: «Ci sono buoni segnali di ripresa. Era ora», dice Sandra Cadeddu. Baristi, ristoratori e titolari di attività commerciali auspicano la riapertura ai turisti dei siti minerari. «Sono importanti – il commento degli imprenditori – creano un indotto economico rilevante. Rappresentano il valore aggiunto di grande peso per Guspini. Ora dobbiamo pensare tutti quanti a portare a termine questa stagione nel migliore dei modi».

Il Comune

È ottimista anche Stefania Atzei, assessore comunale al Commercio. «La nostra speranza – commenta – è che da questo momento in poi a trarre benefici da questa ripresa siano tutte le attività economiche del Guspinese. Gli effetti dell’emergenza sanitaria e della crisi legate alle ultime vicende internazionali hanno messo in difficoltà tantissime persone».