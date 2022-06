Bar e locali, addio suolo gratis 

La conferma arriverà solo dalla nuova Giunta comunale ma la strada sembra segnata: bar e ristoranti pagheranno l’occupazione del suolo pubblico proprio come succedeva fino al 2019. L’unica variante rispetto al periodo pandemico è legata agli spazi extra, marciapiedi e parcheggi, legati all’emergenza che potranno continuare ad esse occupati ma solo a pagamento. «Con la fine dell’emergenza Covid tutto ritorna come prima, il Comune deciderà ma entro i limiti imposti dalle direttive nazionali» ricorda la direttrice della Confcommercio Sara Pintus. E uno di questi “limiti” è il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

La scelta

La nuova Giunta potrebbe quindi prorogare per altri sei mesi l’occupazione di vie, piazze e altri spazi di interesse culturale o paesaggistico con strutture amovibili (dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) ma dietro il pagamento del tributo. Finora il mancato incasso dal canone di occupazione degli spazi pubblici veniva coperto attingendo dal residuo dei contributi a sostegno delle attività produttive per la realizzazione dei dehors nel periodo nero del Covid che però ha esaurito il plafond. Il futuro assessore alle Attività produttive oltre a decidere se prorogare o meno l’occupazione extra large del suolo pubblico da parte dei commercianti, dovrà decidere se mandare in Consiglio il regolamento per l’installazione dei dehors così come approvato dalla Giunta di Andrea Lutzu oppure modificarlo. «In ogni caso il regolamento va approvato per dare finalmente certezze a un settore produttivo importante per la città» osserva Sara Pintus.

Il regolamento

La bozza approvata dalla commissione e dalla Giunta prevedeva che entro un anno dal via libera del Consiglio comunale coloro che hanno occupato il suolo pubblico con arredi all’aperto (ed entro tre anni tutti gli altri) dovranno adeguarsi al nuovo regolamento pena la cancellazione della concessione nonché l’applicazione delle relative sanzioni. Il territorio comunale è diviso in tre zone: il centro storico che comprende anche le strade commerciali come via Mazzini, Tirso (fino a via Sardegna) via Figoli (fino alla via Verdi), via Diego Contini, Riccio (fino a piazza Cova); Torregrande e le frazioni. Nel centro storico i dehors permanenti del tipo chiuso sono consentiti solo in alcune vie e entro certi limiti; nel lungomare di Torregrande non è invece consentito il rilascio di nuove concessioni a titolo permanente fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione per 5 milioni di euro. Il regolamento contiene una serie di precise indicazioni sulle distanze dai monumenti, le edicole; l’ingombro sulla sede stradale deve essere tale da lasciare libera una corsia non inferiore a 3 metri, l’altezza dei dehors non può essere superiore a 33,40 metri e inferiore a 2,70. Sarà vietata l’occupazione delle strade con maggior traffico come via Cagliari, Diaz, Ricovero e Solferino.