Bar chiusi, ambulanti al lavoro 

A Villacidro c’è malumore tra i baristi del paese che, complici le prime giornate primaverili dell’anno, hanno appreso con fastidio e un po’ di rabbia dell’attività condotta da alcuni ambulanti con camion bar e furgoni per gelati nei parchi cittadini. Costretti a osservare la chiusura totale dalle 18 (almeno fino al permanere della zona arancione), gli esercenti vivono con disagio le aperture dei loro colleghi “mobili” che, in virtù delle attività condotte e dei codici Ateco corrispondenti (ristorazione con somministrazione) sono autorizzati a esercitare fino alle 22. In questi giorni ci sono stati anche interventi da parte della Polizia locale e dei carabinieri, che hanno verificato al parco Marchionni l’effettiva liceità della presenza di postazioni mobili dopo le 18 per la somministrazione di street food e gelati: a loro, così come alle pizzerie d’asporto, è consentito vendere alimenti e anche birre, purché non vengano consumati nelle immediate vicinanze.

Il pizzaiolo

Un episodio emblematico si è verificato nel chiosco in concessione alla società Sa Spendula 2.0. Nel piazzale antistante, per contratto non è consentito il posteggio di furgoni bar durante l'esercizio dell'attività del chiosco ma, dopo le 18, a chiosco chiuso , alcune serate fa è entrato in funzione un pizzaiolo ambulante, Ivan Porcu, 30 anni, sangavinese: «Conosco bene questo tipo di dinamiche tra baristi e ambulanti, che si sono verificate anche in altri paesi. Per quanto mi riguarda cerco di rapportarmi in modo corretto con i colleghi stanziali e nella mia attività presto la massima attenzione alle normative anti Covid. Prima di andarmene dal posto in cui ho lavorato cerco anche di pulire il più possibile quello che i clienti possono avere sporcato».

Il paradosso

Confermano i gestori di Sa Spendula 2.0: «Ci sono persone che vivono di questo lavoro e comprendiamo anche le difficoltà dei titolari di camion bar che, per la sospensione di sagre e feste, si sono visti ridotta l'attività, esattamente come noi. Per la nostra esperienza non abbiamo nulla da recriminare perché il venditore di pizze ambulante è stato molto rispettoso e ci ha avvisati della sua presenza sul piazzale: siamo solidali e ci fa piacere che posso almeno parzialmente lavorare. Certo è bizzarro che le leggi determino, per lo stesso luogo, la chiusura della nostra attività alle 18 e contemporaneamente l'apertura di quella di un camion bar».

Il Comune

Gessica Pittau, assessora alle Attività produttive, commenta: «Non discuto le norme emanate a livello nazionale, posso dire che a livello comunale abbiamo mantenuto in vigore la delibera emanata lo scorso anno, che consentirà a tutti i bar e gli operatori della ristorazione di usufruire, con pari opportunità, della possibilità di sfruttare gli spazi all'aperto, proprio per offrire un aiuto che consenta loro di rifarsi almeno parzialmente dei mancati incassi sofferti nel periodo di chiusura forzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA