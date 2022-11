Bankitalia promuove l’economia dell’Isola: «Ma il carovita fa paura» 

Tra i settori dove è stato rilevato un aumento dell’attività spiccano quelli dei servizi, in particolare del turismo e delle costruzioni, anche se in quest’ultimo segmento si registra un rallentamento rispetto all’anno precedente. L’attività nell’industria, invece, è aumentata in modo moderato, ed è stata in qualche modo condizionata dalla dinamica dei costi dell’energia e dalle difficoltà di approvvigionamento, che hanno inciso sull’operatività del comparto. Questo fattore ha determinato un incremento dei prezzi alla produzione per una parte rilevante di operatori.

Nei primi sei mesi di quest’anno il Prodotto interno lordo della Sardegna ha sfiorato un incremento di quasi il 5%, rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo le stime basate sull’indicatore trimestrale di Banca d’Italia, l’economia dell’Isola ha continuato a crescere nella prima parte di quest’anno, trainata soprattutto dai comparti delle costruzioni e del turismo, anche se per il secondo semestre ci si attende un rallentamento. Il nodo è rappresentato dall’inflazione, connessa ai rincari di materie prime, dell’energia e dall’evoluzione degli scenari del conflitto della Russia in Ucraina. È questo, in sintesi, ciò che è emerso ieri a Cagliari, durante la presentazione dell’aggiornamento congiunturale sull’economia della Sardegna, nella prima parte del 2022.

In crescita

Tra i settori dove è stato rilevato un aumento dell’attività spiccano quelli dei servizi, in particolare del turismo e delle costruzioni, anche se in quest’ultimo segmento si registra un rallentamento rispetto all’anno precedente.

L’attività nell’industria, invece, è aumentata in modo moderato, ed è stata in qualche modo condizionata dalla dinamica dei costi dell’energia e dalle difficoltà di approvvigionamento, che hanno inciso sull’operatività del comparto. Questo fattore ha determinato un incremento dei prezzi alla produzione per una parte rilevante di operatori.

Dinamica

«Nei primi sei mesi dell’anno - ha evidenziato Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari di Banca d'Italia - è aumentato il numero degli occupati nell’Isola, e sono stati superati i livelli del 2019. I redditi delle famiglie hanno beneficiato della dinamica occupazionale. I consumi continuerebbero a crescere nel complesso dell’anno, ma a un tasso più basso rispetto a quello osservato nel 2021, risentendo dei prezzi dell’energia e dei beni alimentari».

Il direttore della sede di Cagliari di Banca d'Italia ha spiegato che «le condizioni economiche delle imprese sembrano essere buone. Dal campione di 120 imprese interpellate, i quattro quinti prevedono di chiudere l’esercizio con un utile di bilancio. Il credito continua a crescere, ma è chiaro che c’è un incremento dei tassi a cui vengono concessi i prestiti. È un effetto della politica monetaria e dell’inasprimento delle condizioni di accesso al credito che la Bce sta conducendo, per una battaglia contro l’inflazione, che colpisce le fasce più deboli».

Rallentamento

Per quanto riguarda il resto dell’anno, secondo l’analisi di Bankitalia, ci si attende uno scenario congiunturale in rallentamento: «gli effetti del rialzo dei costi energetici e delle altre materie prime, in un contesto di incertezza sull’evoluzione del conflitto in Ucraina - ha precisato il direttore della sede di Cagliari di Banca d'Italia - si dispiegherebbero in misura più incisiva sulle famiglie e sulle imprese, con l’economia regionale che continuerebbe a crescere, ma a un tasso sensibilmente inferiore».

Giovanni Soggia, vice titolare della divisione di Ricerche economiche della sede di Cagliari di Bankitalia, ha premesso che «la Bce sta alzando i tassi di riferimento e gli effetti della politica monetaria potrebbero farsi sentire già nei prossimi mesi e, questo, potrebbe portare a un ulteriore aumento dei tassi di interesse sui mutui e, più in generale, a una riduzione su tutti i finanziamenti. Anche la domanda di credito potrebbe attenuarsi. Ci si attende, comunque, un rallentamento e i consumi potrebbero ridursi drasticamente».

