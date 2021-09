Bando sport, fuori il progetto del Comune 

Il quartiere del Carmine dovrà attendere ancora per avere un impianto sportivo moderno e funzionale, adatto alle esigenze delle società calcistiche giovanili. I 700 mila euro che sarebbero dovuti essere investiti nel nuovo manto in erba sintetica, gli arredi, i locali tecnici e tutto il necessario per ospitare i campionati di serie D, per il momento non arriveranno nelle casse comunali. L’Amministrazione con 34 punti si ritrova in fondo alla graduatoria del bando “Sport e Periferie”: il progetto definitivo-esecutivo non è stato così ammesso al finanziamento. Almeno per il momento.

L’opposizione

«L'importante non è vincere, ma partecipare», commentano ironici dai banchi dell’opposizione, indicando il sindaco come il nuovo De Coubertin. Il 13 settembre il Ministero dello Sport ha infatti pubblicato la graduatoria del bando individuando i comuni e i progetti che accederanno alle risorse e chi invece non è riuscito a accumulare sufficienti crediti. «Il progetto del Comune di Alghero avendo totalizzato un punteggio troppo basso non verrà finanziato, – annunciano dal centrosinistra - nonostante fosse perfino già inserito nel piano triennale. Tutto da rifare». I consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi fanno notare che nell’Isola saranno distribuiti, per lo sport, circa dieci milioni di euro. «Borutta, Ittiri, Santa Maria Coghinas ci hanno superato. Hanno partecipato al bando e lo hanno vinto», incalzano: «Ancora una volta purtroppo la città paga l’incapacità del sindaco e della maggioranza».

Ripescaggio?

L’assessora allo Sport, Maria Grazia Salaris, tiene a sottolineare però che i progetti in graduatoria, come quello di Alghero, non andranno persi, ma verranno finanziati in una seconda tranche. «In una riprogrammazione dei fondi il nostro programma potrebbe essere ripescato, – assicura Salaris – l’importante è avere un cassetto di progetti da presentare. Mi sembra una polemica sterile». Per gli avversari politici, invece, la mancata vittoria «è ormai una costante», spiegano, riferendosi ai due bandi pubblicati dal ministero dell’Istruzione e ai quali l’Amministrazione comunale non risulta aver partecipato, al contrario di altri comuni sardi che invece ne hanno subito approfittato per poter adeguare le scuole alle norme anti-Covid. Così come Alghero non ha voluto correre per il riconoscimento di Città Creativa Unesco, preferendo il ruolo di capofila per un altro riconoscimento Unesco, quello per l’arte e l’architettura preistorica della Sardegna insieme ad altri 60 comuni.