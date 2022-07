Bando deserto, nessun vuole le farmacie 

Sono passati nove anni dalla chiusura del bando di concorso e la Regione non ha provveduto all’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche nel Medio Campidano. E intanto tre Comuni e tre frazioni restano orfani del servizio: Genuri, Las Plassas, Setzu e poi Sanluri-Stato, Arbus-Ingurtosu, Guspini-Montevecchio. Farmacie che nessuno vuole perché sono centri così piccoli da non garantire un fatturato sufficiente alla sopravvivenza dell’attività. Nel 2018 si era espressa così anche la Asl di Sanluri e l’ordine degli stessi farmacisti.

Il concorso

Il 5 febbraio 2013 la Regione pubblicò il bando per assegnare 90 sedi farmaceutiche nell’ambito del territorio regionale. Un iter complicato e con varie battute d'arresto fino all’ufficializzazione della graduatoria dei giorni scorsi. Scorrendo l’elenco si scopre che nessuna delle sedi del Campidano illuminerà l’insegna della Croce Verde. Per i piccoli Comuni della Marmilla il bando precisava il numero degli abitanti, Genuri 307, Las Plassas 219, Setzu 134, quasi scontato il fatto che il concorso non avrebbe risolto il problema, proprio per l’insufficienza del fatturato. Diversa la questione per Arbus-Ingurtosu e Guspini-Montevecchio, dove il bando fa riferimento agli abitanti di Guspini 11.161 e di Arbus 5.961, mentre nel dettaglio dell’area interessata scrive “Territorio della zona mineraria”. Non dice quanti sono i residenti dei siti. Per Ingurtosu appena 5 e 10 quelli del vicino villaggio Pitznurri. Una farmacia per 15 famiglie? Numeri lontani dai 1.500 del 1960 quando il dispensario farmaceutico era attivo. Da troppo tempo chiuso, da circa sei anni anche quello di Montevecchio. Il danno arriva fino alla Costa Verde, con residenti e turisti obbligati a percorrere 35 chilometri anche per acquistare un’aspirina.

Il caso Sanluri

In questo contesto c’è il caso di Sanluri, dove la vicenda si è complicata fino ad arrivare al Consiglio di Stato. Era il 2018 quando i farmacisti Manuel Murabito, Antonpietro Lorefice ed Elisabetta Cocco, inserite in graduatoria, scelsero di aprire la “terza farmacia di Sanluri, distante dalle altre due 300 metri”, così era scritto nel bando. Arrivati sul posto la sgradita sorpresa: la sede era a Sanluri Stato, località di 500 anime. Dunque una battaglia in Consiglio comunale per il trasferimento dalla frazione alla città. Dopo il no definitivo dell’Aula, la vicenda è approdata al Tar e poi al Consiglio di Stato, con le sentenze a favore del Comune. Ora anche il terzo bando è andato deserto. E farmacisti sono pronti a rivolgersi alla corte di Strasburgo.