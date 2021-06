Banditi alle Poste con la ruspa 

Un gran rumore alle 2.30 di notte ha svegliato alcuni residenti di via Roma a Ploaghe: in manovra sotto le finestre una ruspa che ha divelto il muro dell’ufficio postale. Un colpo da 25 mila euro di bottino, programmato nei dettagli, nella notte tra lunedì e martedì. Con una ruspa una banda di 3 o 4 persone hanno sfondato il muro dell’ufficio dove era custodita la cassaforte, l’hanno estratta e caricata su un camioncino e sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri, abbandonando la ruspa in mezzo alla via. A dare l’allarme alcuni residenti di via Roma delle abitazioni vicine all’ufficio postale svegliati dal fragore del mezzo che sfondava il muro, preoccupati hanno guardato da dietro le finestre, increduli di quanto stava accadendo hanno chiamato il 112. All’arrivo dei militari il commando era già fuggito.

Le ricerche

La compagnia di Sassari ha immediatamente avviato le indagini e i rilievi, attivando anche l’intervento di un elicottero del nucleo di Olbia che ha sorvolato la zona per individuare i malviventi. Di loro nessuna traccia, ma a fine mattinata è stato ritrovato il camioncino, con il quale hanno trasportato la cassaforte, abbandonato nelle campagne di Codrongianos.

Il colpo era stato pianificato da tempo nei minimi dettagli, i rapinatori hanno individuato prima di tutto il mezzo col quale sfondare il muro dell’ufficio e lo hanno rubato il 28 maggio ad Osilo. Poi hanno rubato anche il camioncino ad Ardara col quale avrebbero portato via la cassaforte con dentro 25 mila euro. Gli autori, già soprannominati la banda del buco, hanno fatto perdere le loro tracce.

Le indagini

Gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei vicini che spaventati hanno visto poco nel buio della notte. La banda sembra fosse composta da tre o quattro persone a volto coperto, almeno uno sembra fosse armato di fucile. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero rivelare maggiori dettagli per mettersi sulle tracce dei rapinatori. Nessuna pista viene esclusa dai carabinieri e si indaga a 360 gradi, scandagliando il territorio e rispolverando i fascicoli passati dove ricercare tra i profili di coloro che hanno alle spalle un curriculum che include simili colpi alle casse bancomat.

