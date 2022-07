Bandi regionali pilotati, tutti a giudizio 

Tutti a processo (novembre prossimo a Cagliari) per il presunto sistema di “pilotaggio” dei bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale. La Gup di Cagliari, Manuela Anzani, accogliendo le richieste del pm Marco Cocco, ha rinviato a giudizio l’ex sindaco di Palau, Francesco Pala, l'assessore all'Ambiente del Comune di Tempio, Francesco Quargnenti, l’ingegnere olbiese Sebastiano Cudoni, i professionisti terralbesi Roberto Soru e Simone Puddu, gli imprenditori Vanni Fara di Aggius e Davide Careddu di Calangianus. La contestazione del pm è “turbata libertà degli incanti finalizzata a ottenere illecitamente finanziamenti pubblici”. In pratica ad alcuni amministratori comunali (di tutte le regioni dell'Isola, diversi non sono stati identificati) sarebbero state promesse informazioni in anteprima sui bandi regionali, in modo da poterli vincere.

Il “sistema”

Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Olbia. I militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, dopo avere collocato una microspia nell’ufficio di Pala, ascoltarono il primo cittadino che, secondo la ricostruzione della Procura di Cagliari, parlava dei bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale. L'operazione “Orsa Maggiore” inizia così, con una intercettazione ambientale di pochi secondi. Il pubblico ministero Marco Cocco contesta il reato di associazione a delinquere a Sebastiano Cudoni, Roberto Soro e Simone Puddu. I tre professionisti, secondo la Procura di Cagliari, grazie alla loro conoscenze in Regione, cercavano di ottenere prima della pubblicazione dei bandi, le informazioni e soprattutto i requisiti per le gare. Secondo le Fiamme Gialle destinatari delle “dritte” erano gli amministratori di Tempio e Palau avrebbero potuto presentare prima degli altri Comuni le domande per i finanziamenti regionali. In cambio i professionisti,avrebbero avuto garanzie sull’affidamento diretto di incarichi per la progettazione di strade rurali e altre opere.

Le difese

Per i difensori ((RinaldoSaiu, Giacomo Piga, Agostinangelo Marras, Nicola Satta, Carlo Selis e Gianfranco Grussu) non vi è stato alcuno scambio di favori. I Comuni non hanno vinto le gare e non vi è stato alcun affidamento di incarichi. Inoltre, sostengono i legali, nelle telefonate intercettate non vi è la minima prova del traffico di influenze illecite.