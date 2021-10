Banco, l’Europa è ancora amara 

Tenerife 87

Dinamo Sassari 60

Tenerife : Gamble 18 (9/16, 9 r.), Fitipaldo 7 (2/2, 1/4, 2 r.), Smith 2 (1/1, 0/1), Huertas 13 (3/3, 1/2, 1 r.), Salin 2 (1/3, 0/4, 3 r.), Rodriguez 5 (1/1, 1/1, 5 r.), Sastre 14 (4/6, 2/5, 4 r.), Sulejmanovic (2 r.), Wiltjer 5 (1/2, 1/1, 3 r.), Guerra 17 (8/8, 3 r.), Doornekamp 2 (1/1, 0/3, 2 r.), Brnovic 2 (1/1, 1 r.). All. Vidorreta.

Dinamo : Logan 7 (1/3, 1/2, 1 r.), Clemmons 7 (1/1, 1/1, 1 r.), Gandini (0/1 d tre), Devecchi, Treier 2 (0/2, 0/3, 1 r.), Burnell 16 (5/12, 2/5, 5 r.), Bendzius 6 (0/1, 2/6, 3 r.), Mekowulu 9 (3/6, 0/2, 8 r.), Gentile 4 (2/3, 3 r.), Battle 7 (2/5, 0/1, 1 r.), Borra 2 (1/1). All. Cavina.

Arbitri : Rosso (Fra), Horozov (Bul) e Ylmaz (Tur).

Parziali : 15-15; 38-21; 59-35.

Note : tiri liberi: Tenerife 5/10; Sassari 12/14. Percentuali di tiro: Tenerife 38/65 (6/21 da tre, ro 12 rd 27); Sassari 21/55 (6/21 a tre, ro 7 rd 18).

Travolta da un gruppo compatto nell'Oceano Atlantico a ottobre. La Dinamo a San Cristobal perde sonoramente: 87-60. Una disfatta preoccupante non tanto per il divario tecnico contro Tenerife, tra le candidate alla Final Four di Champions, quanto per l'arrendevolezza difensiva dimostrata nel secondo e terzo quarto, e il riemergere delle difficoltà in attacco. Se gli spagnoli hanno infierito col pick and roll centrale che ha consentito ai due pivot Gamble e Guerra di realizzare 35 punti, un Mekowulu ancora non al meglio ha tirato addirittura due volte da tre, quanto Logan e più di Clemmons e Battle, giusto per capire la confusione.

Otto minuti ottimi, con difesa intensa e la coppia di guardie Clemmons-Gentile a trovare il canestro. Ma dal gancio di Borra del + 5 (10-15) il Banco si blocca. Prima Sastre, guardia oltre i due metri, e poi Gamble, scudetto con la Virtus Bologna, promuovono un break impensabile di 28-6. La squadra di Cavina fatica in attacco, la palla ristagna, i tiratori sono sempre controllati. La difesa sassarese non contiene il pick and roll centrale di Fitipaldo e l'esuberanza in area di Gamble. Si va al riposo sul -17. Dopo un tempo il terzetto Logan-Battle-Bendzius ha totalizzato la miseria di 2 punti. Neppure la pausa lunga porta una scossa. Un sussulto la Dinamo lo ha nell'ultimo quarto, quando Tenerife molla qualcosina e Bendzius infila due triple (70-56 al 36') ma al coach Vidarreta basta mettere due play in campo (Fitipaldo e Huertas) per riprendere ritmo e possesso della partita.

