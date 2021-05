Bancarotta, Denti a processo 

Nel 2014, la Mav srl, società che operava nell’ambito dell’edilizia e che faceva capo all’ex presidente di Confindustria di Nuoro-Ogliastra, Michelino Denti, era stata dichiarata fallita. Ora l’imprenditore (difeso dall’avvocato Ivano Iai), è stato rinviato a giudizio dal gip del Tribunale di Nuoro, Giorgio Cannas, per bancarotta fraudolenta. La Mav, era fallita per una esposizione creditizia di circa 600 mila euro, procedura fallimentare avviata un anno prima da uno dei creditori, la Sarda Factoring. A giudizio insieme a Denti, davanti al Tribunale in composizione collegiale, il 22 settembre dovrà comparire la mogli Grazia Nonne, a cui – secondo l’accusa – sarebbe da ricondurre un mancato pagamento di circa 150 mila euro mai avvenuto per l’affitto di un ramo d’azienda della Mav srl alla Cori, altra società che agiva nell’ambito delle costruzioni. Parte civile per il curatore fallimentare, che stavolta si costituito in giudizio, l’avvocata Domenica Porcu.

La vicenda

La vicenda si apre nel 2013, quando i creditori della Sarda Factorign mettono in insolvenza la Mav srl, società che si occupava di costruzioni. Il credito vantato è di circa 600 mila euro. La procedura fallimentare va avanti e il valore dell’esposizione, a cui nel frattempo si aggiungono altri creditori, cresce. Ma Denti, amministratore unico della Mav e chiamato dal curatore per ricostruire il patrimonio della società ed eventualmente soddisfare le pretese dei creditori, non porta in tribunale le scritture contabili. Secondo la Guardia di Finanza, che nel 2018 apre un’indagine, Denti avrebbe cercato di sottrarre il proprio patrimonio ai creditori non portando le scritture contabile della società da cui – secondo la tesi dell’accusa – si sarebbe risalito al patrimonio, occultando tre bilanci antecedenti l’anno del fallimento.

Cessione mai pagata

La Mav srl, già in difficoltà economiche aveva nel frattempo anche ceduto parte del proprio asset, ad un’altra società, la Cori. Una cessione di ramo di azienda dal valore complessivo di 150 mila euro ma che – così è stato ricostruito durante le indagini della Finanza– sarebbe rimasto solo sulla carta. Secondo gli investigatori, infatti, il pagamento alla Mav non venne mai fatto perché la Cori era una società che aveva all’interno del trust principale (come proprietaria) la moglie di Denti, Grazia Nonne. Insomma, secondo l’accusa, una serie di passaggi per occultare il patrimonio di famiglia e così sottrarlo alle pretese dei creditori che avevano avviato la causa di fallimento davanti al Tribunale Civile di Nuoro.

8

Gli anni

trascorsi

da quando

sono

iniziate

le difficoltà

della

società di costruzioni