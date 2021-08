«Banca Intesa rimborsi il cliente» 

Il contratto di conto corrente aperto nel maggio 1983 era privo della firma del cliente; non indicava le condizioni economiche; le modifiche apportate nel 1998 non specificavano i tassi di interesse mentre consentivano (per iscritto) alla banca il diritto di variare i rapporti economici anche in modo svantaggioso per il cliente (clausola definita «non valida»); i tassi di interesse erano stati modificati spesso e sempre unilateralmente dalla banca. Mancanze che nel complesso rendono «illegittimo» il comportamento dell’istituto di credito e ribaltano la prospettiva iniziale: il correntista non aveva un debito di 700mila euro, come sostenuto dalla banca, ma addirittura ora vanta un credito pari a 1,14 milioni di euro.

La condanna

È la somma che Intesa San Paolo deve riconoscere alla Fratelli Santoni srl (attiva nel campo dell’edilizia, sedi a Oristano, Macomer, Cagliari e Sassari) per decisione della giudice civile Tania Scanu di Oristano: la società tramite gli avvocati Massimo Fenza e Simonetta Monaco nella citazione a giudizio sosteneva che in due conti correnti aperti negli anni Ottanta fossero presenti «molteplici clausole contrattuali invalide» nonché «interessi anatocistici e usurari», oltre che una «illegittima applicazione di addebiti e accrediti»; per il mutuo acceso nel 2005 inoltre ipotizzava che la banca avesse «superato il tasso soglia anti usura» e che il piano di ammortamento alla francese avesse «generato interessi anatocistici». Da qui dunque la richiesta al Tribunale di «rideterminare il saldo», convinta che le cifre richieste non fossero dovute.

La controversia

La giudice ha respinto due domande accogliendo però la contestazione relativa al primo conto corrente, definendo «illegittimo» il comportamento della banca come anche «gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e altri costi e spese non concordati col cliente». Viceversa, ha ritenuto non ci fosse usura. Sul secondo conto invece l’istituto non ha consegnato una copia del contratto e la società, che «ha l’onere» di depositarlo, ha smarrito la sua. Quindi non è possibile eseguire la verifica. Sul mutuo, infine, «il tasso di interesse concordato non supera quello soglia» e il piano di ammortamento alla francese, che prevede il pagamento di rate fisse costanti per il rimborso, «non produce interessi anatocistici».

La sentenza

Quindi la decisione: in base al ricalcolo del saldo, Intesa San paolo deve versare alla società 1,14 milioni più interessi legali e 25mila euro di spese processuali. L’istituto ha fatto ricorso (udienza a novembre) e in attesa dell’Appello i giudici hanno sospeso l’esecutività della prima sentenza consentendo alla Fratelli Santoni di incamerare al momento 578mila euro.

