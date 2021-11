Bambina scompare, trovata dopo 12 ore 

Si commuove, la madre della giovanissima nata in Italia ma di origini russe, mentre racconta dell’incontro con la sua figlia. Lei che la mattina, dopo essersi svegliata, non aveva trovato in casa la ragazza. Un allontanamento tranquillo dalla loro casa di Is Mirrionis, come altre volte? No, l’adolescente aveva necessità di assumere alcuni farmaci e non poteva sgarrare. Per questo la necessità di ritrovarla era impellente. Così la notizia della sparizione data sulla rete da una zia e da diverse testate giornalistiche è stata raccolta con passione da centinaia di persone che hanno voluto condividere la richiesta d’aiuto.

Dodici ore di paura, di vera angoscia. Di ricerche disperate in ogni angolo della città ma anche nelle strade che portano verso i centri dell’hinterland, fino a Quartu e lungo il litorale. Poi, verso le venti e quaranta, la telefonata attesissima. «L’abbiamo vista, era sul bus vicino alla stazione». A interrompere la lunga giornata di terrore per la sorte di una bambina di undici anni, sono stati alcuni giovani che viaggiando sulla rete si erano imbattuti, tra le pagine di Facebook e altri social, nella richiesta d’aiuto lanciata dalla madre e dai parenti della dispersa. Non ci hanno pensato due volte per comporre il numero di telefono della mamma e darle la notizia dell’avvistamento.

Lo sfogo

«È finito l’incubo», ha commentato la donna, decisamente sollevata. «L’hanno vista sul pullman vicino a piazza Matteotti, ora ci sono i carabinieri, la polizia. Posso riabbracciarla».

Tutti in strada

Dopo la denuncia presentata dalla madre ai carabinieri, la prefettura ha fatto scattare il piano delle ricerche: le pattuglie dell’Arma hanno battuto palmo a palo ogni angolo di Cagliari. E così hanno fatto anche le volanti della Polizia e la Municipale. Tantissimi anche i volontari che hanno organizzato vere e proprie squadre di ricerca, spingendosi anche sul litorale e nelle zone più frequentate dall’undicenne. Ma è stata ancora una volta il tam tam della rete a favorire il ritrovamento. Dodici ore esatte dopo l’allontanamento da casa, avvenuto alle 8,20, un gruppo di ragazzi l’ha riconosciuta. La fotografia diffusa dalla madre e dai suoi parenti e pubblicata sui social ha reso le ricerche più facili. «L’hanno vista su un bus mi hanno telefonato», racconta la madre che si è precipitata in piazza Matteotti, davanti alla stazione dell’Arst, dove l’attendevano anche i carabinieri e un’ambulanza del 118.

La gioia

Si è conclusa così a sera inoltrata l’estenuante ricerca dell’undicenne. La ragazzina era turbata, spossata. Stanca per le molte ore trascorse fuori casa. Aveva qualche graffio ma le sue condizioni erano comunque buone.

Nel tardo pomeriggio squadre di volontari - su richiesta di una zia che ha lanciato l’allarme du Facebook ed ha raccontato momento per momento il dramma che la famiglia stava vivendo - si stavano organizzando per raggiungere Flumini di Quartu, la zona dove qualcuno aveva indicato la possibile presenza dell’undicenne. Non è stato fortunatamente necessario spingersi fino al litorale quartese. La chiamata dei ragazzini cagliaritani ha interrotto l’incubo. La dispersa era davvero su un bus. Su un bus nei pressi della stazione Arst. Ed è lì, in piazza Matteotti, che sua madre l’ha riabbracciata quando scattavano ormai le dodici ore dalla scomparsa.

Non si sa che cosa abbia fatto durante tutta la giornata.

