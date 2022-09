Balneari, l’ultima estate “in relax” 

Ancorati alla norma “salva-balneari”, gli stabilimenti in riva al mare si godono gli ultimi scorci d’estate ancora in relax: fino al 2023 resteranno in piedi le attuali concessioni, con la possibilità di allungare la proroga fino al 2024 in pendenza di un contenzioso o di «difficoltà oggettive» all'espletamento delle gare. Il destino dei titolari e gestori è ora nelle mani del Governo che con i decreti legislativi dovrà dare applicazione alle nuove norme sulle spiagge, definendo i criteri delle gare pubbliche per le concessioni degli stabilimenti a nuovi titolari e il valore di un eventuale indennizzo ai vecchi proprietari uscenti. All’orizzonte non si intravede il sereno, tutt’altro e d'altra parte, guardando allo scenario politico, non è detto che sarà l’esecutivo Draghi a chiudere la vicenda. Certo è che il tema scottante dell’estate 2022 – uno dei fronti più complicati della legge sulla concorrenza appena entrata in vigore – è molto intrigante in campagna elettorale e rimbalza tra i programmi dei partiti pronti a farne il cavallo di battaglia del prossimo governo.

L’iter

Dunque, con l’approvazione del Dl concorrenza nulla cambia sulle spiagge rispetto al percorso annunciato anni fa con la direttiva Bolkestein: la misura sui balneari diventerà operativa con i decreti attuativi che si attendono dai ministeri delle Infrastrutture e del Turismo. Se tutto filasse liscio, la riforma potrebbe muovere quasi subito i primi passi (forse già nel 2024), ma così non sarà vista la cospicua mole di ricorsi che partirà dalle imprese all’indomani del via libera alle gare. Ricorsi che si aggiungeranno a quelli già presentati e che arriveranno da ogni parte, non ultima la Sardegna, dove più di mille operatori conducono aziende a carattere familiare (su un totale nazionale di 30mila).

Tempesta in arrivo

I pronostici delle associazioni di categoria non si fanno attendere: «Sarà un disastro giudiziario con l’intasamento delle aule dei Tar», dice Alberto Bertolotti, vice presidente nazionale Sib-Confcommercio, «oggi abbiamo in mano la proroga al 2033 della legge 145 del 2018 che è stata abrogata dal decreto Concorrenza. I nostri titoli concessori sono contratti regolarmente registrati e li difenderemo con tutte le armi che abbiamo: c’è un contenzioso pendente dei Tar di Puglia e Marche che rimanda alla Corte di giustizia europea la decisione del Consiglio di Stato sulla legittimità della proroga al 2033, c’è un nostro ricorso in Cassazione per eccesso di giurisdizione – spiega Bertolotti – vogliono espropriarci delle nostre attività, piccole e medie aziende familiari, dopo che le abbiamo gestite per 25-30 anni, per consegnarle a gruppi più forti».