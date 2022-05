«Balliamo in Costa Smeralda ma la Sardegna resta un mistero» 

Misteriosa, a tratti inafferrabile, M¥SS KETA è un personaggio trasversale e composito. Di lei si sa che è milanese e che ha 31 anni. Basta. Tutte, o quasi, le sue anime aleggiano al “Club Topperia”, dove tra featuring e cameo, si compone il privè futuristico della M¥SS, e sotto l’egida sua e del fidato RIVA, si incontrano il talento nu-soul David Blank, la rapper BigMama, gli alfieri della nuova psichedelia Post Nebbia, Guè Pequeno in “Piena” sulla produzione di ITACA, cmqmartina e la performer più radicale della scena italiana Silvia Calderoni. E ancora, LA NIÑA, Dargen D’Amico ne “L’Orgia di M.G”, Populous, la “crazy Lolita” Boyrebecca, il re delle ballroom parigine Kiddy Smile e Noemi, «un sogno che si realizza» in “Una rosa a Lambrate.

«“Club Topperia” è il club immaginario e immaginifico di M¥SS, un luogo in cui ci si muove senza limiti spazio temporali», ci ha raccontato M¥SS KETA, ieri, al Plastic di Milano, epicentro di una mappa immaginaria, che collega Ibiza alla Capannina, New York a Berlino e Torre Molinos alla Costa Smeralda. «Un mood, che ho portato nel “Club Topperia” è quello camicia aperta, attracchi in yacht e aperitivi al tramonto. Sensazioni leggere», ha detto, «ma la Sardegna è anche una terra ardua, complicata, labirintica, una terra di luci e ombre e in un club le luci sono forti quanto le ombre».

Benvenuti alla corte di M¥SS KETA, benvenuti al “Club Topperia”. Si intitola così il nuovo album della M¥SS: 16 tracce, in uscita oggi e anticipate dal singolo “Finimondo”, con cui la regina mascherata della night life torna a celebrare la vita e il clubbing come dimensione primordiale, la discoteca come spazio archetipico, tempio di un culto dionisiaco, dove il piacere diventa strumento di rivendicazione identitaria e la cassa dritta la koinè di una comunità multiforme e inestinguibile.

La mappa

Nel privè

Caleidoscopica

E, poi, spazio a personaggi lontani dal mondo della musica, ma vicinissimi all’universo di KETA, come la soubrette Francesca Cipriani, la “night icon” La Baby, la pornostar Malena e la scrittrice dark Isabella Santacroce, autrice della poesia che chiude l’album: «È il nostro santino, ci sono libri suoi, come “Fluo”, in cui ci siamo ritrovati in merito allo scopo purificatore della vita notturna. Quando andiamo in un club, infatti, lo facciamo per essere in unione col tutto, istintivi, primitivi, musica, ballo, suono. Nel club sono il corpo e i sensi che parlano, le persone vengono fuori nel loro spirito più puro», ha confessato M¥SS.

Sperimentare

È un disco sperimentale “Club Topperia”, tra rime infuocate e aperture melodiche, house, techno, garage e reggaeton, ci porta in un viaggio, che va dai ’90 di Jam&Spoon, ai duemila di Lady Gaga, dai favolosi ’60 di Edoardo Vianello, alla disco funk dei ’70, dagli ’80 delle coreografie di Enzo Trapani, alla club culture contemporanea. Il tutto condito da una moltitudine di influenze, che dalle atmosfere acide del film “Climax” di Gaspar Noè, arrivano agli spettacoli della Carrà, passando attraverso l’erotismo di Bigas Luna e l’età d’oro della moda di Gaultier e Yves Saint Laurent.

Il sogno

«Sperimentare significa, ascoltare, andare oltre, unire mondi, accogliere, includere. Non mi voglio attribuire compiti particolari, ma già mostrare cosa vorresti vedere nel mondo è un modo per smuovere le cose e l’importante è avere il coraggio di prendere ciò che si fa nello spazio protetto della performance e portarlo là fuori», ha concluso M¥SS KETA, che sabato condurrà su Rai 1 la settima edizione dei “Diversity Media Award”.

