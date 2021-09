«Balli ancora vietati, un dramma» 

«Specie in inverno sono ambienti chiusi e stipati di persone e con criticità nei sistemi di areazione - ha affermato il membro del Comitatop tecnico scientifico, Fabio Ciciliano – Ambienti in cui è impensabile che si mantengano la mascherina e il distanziamento. Parliamo di un’attività che è intrinsecamente connaturata da un maggiore rischio. Mi rendo conto che la situazione è difficile dopo un anno di chiusura, ma noi siamo tecnici. Lasciamo alla politica le decisioni».

Anche nel nuovo decreto che il Governo si prepara a emanare le uniche attività che hanno capienza pari a zero continuano a essere le discoteche. Non possono aprire perché non sicure, secondo gli esperti del Comitato tecnico scientifico: «Non sussistono ancora le condizioni per una riapertura in piena sicurezza, neppure parziale».

Non riescono a capire il motivo. Chiusi da 19 mesi e poi «vedi in piazza assembramenti quando parla un politico, leggi sul giornale di locali che fanno musica senza essere autorizzati e che continuano a lavorare come se niente fosse». E loro nulla, oltre un anno e mezzo con le piste desolatamente in silenzio, e di conseguenza con le tasche vuote. «Un dramma», commentano.

Il parere

«Tanta amarezza»

«Ormai le nostre parole e i nostri commenti non servono a nulla, abbiamo visto che non hanno alcun peso purtroppo visti i risultati – commenta Piero Muresu, presidente per la Provincia di Sassari del Silb Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo – Non sappiamo più a che santo rivolgerci. In estate avevamo chiesto di poter lavorare con ingressi contingenati e Green pass ma nulla. E poi abbiamo visto quel che è successo con contagi alle stelle e assembramenti ovunque. Adesso di nuovo il niente: c’è davvero tanta amarezza».

«La politica non ascolta»

Nel mirino di Muresu ovviamente c’è prima di tutto la classe politica, «non ci ascolta, non ci informa e siamo davvero disorientati. A rotazione ogni tanto si affaccia un politico, prima di un partito poi di un altro, che chiede la nostra apertura ma il Governo Draghi continua a non ascoltare nessuno. Arrivati a questo punto ci dicano che non si sa per quanto si resta ancora chiusi ma ci diano qualcosa per sopravvivere, oppure ci aiutino a trasformare le attività».

«Colleghi allo sbando»

La chiusura per 19 mesi ha effetti drammatici su molti imprenditori del settore e per tutti coloro che ci lavoravano. «I sostegni sono le solite elemosine che non aiutano a vivere decentemente. E poi arrivano anche in forte ritardo, ad esempio quelli della Regione ancora non li abbiamo visti. Nel frattempo ci sono colleghi che hanno difficoltà a fare la spesa. Ci hanno abbandonati, ci sentiamo umiliati come imprenditori», dice Muresu.

«Fa male»

Armando Soro è il titolare della Estasi’s a Santa Teresa di Gallura. «La gestisce una società e devo dire che a me dispiace davvero tanto per loro, che sono giovani, e per tutti coloro che ci lavoravano: restare fermi per così tanto tempo davvero fa male e non si capisce bene il motivo. Quest’estate hanno fatto ballare ovunque, nei chioschi e nei bar, ma non nelle discoteche».

L’ultimatum

«Non chiediamo di aprire domani, ma riteniamo urgentissimo l'avvio di un tavolo di concertazione con il governo. Una necessità di cui ho parlato con lo stesso ministro Giorgetti e con i ministri Gelmini, Brunetta e Garavaglia presenti all'Assemblea nazionale di Confcommercio. Tutti mi hanno detto che il nostro settore va sostenuto e che vanno trovati una data e un modo per farlo ripartire. Ritengo inutile però che tutta la politica continui a dirsi favorevole alla riapertura dei locali da ballo, ma ai tavoli istituzionali in cui si decide non se ne parli mai. Ora è il momento del fare». Così Gianni Indino, presidente del Silb-Fibe Emilia-Romagna. «Il 7 ottobre - preannuncia - si riuniranno a Roma gli organi federali del Silb-Fipe e se a quella data non si sarà ottenuto l'ok alla ripartenza delle attività di ballo o almeno un tavolo istituzionale in cui discuterne, si deciderà di mettere in campo quelle proteste molto rumorose che abbiamo annunciato».

