«Ballando il twist i nostri anziani non si sentono soli» 

Una festa a numero chiuso - inizialmente prevista in giardino e poi spostata all’interno della struttura causa maltempo - che ha aperto le porte anche ai parenti degli anziani affetti da Alzheimer, tutti con green pass alla mano e mascherina in viso. «Iniziativa ristretta per esigenze di sicurezza e per tutelare i nostri ospiti fragili», precisa la psicologa Malgarise. «Vogliamo comunque dare una testimonianza che, nonostante le restrizioni e le paure imposte dalla pandemia, siamo riusciti a portare avanti il nostro servizio con continuità, supportando e accogliendo i bisogni di aiuto delle famiglie».

Tutti composti al momento della lettura di gruppo, scatenati nelle danze con le canzoni che rievocano gli anni della loro gioventù. AlliGalli, twist, Bandiera gialla, ed è subito festa per gli anziani affetti da demenza senile ospiti del centro diurno Don Orione di Selargius che nella Giornata mondiale dell’Alzheimer ha organizzato un appuntamento speciale per loro. «Così cerchiamo di non farli sentire soli», racconta il responsabile della struttura Alessandro Pusceddu che ieri - insieme a educatori, operatori sanitari, don Gaetano Ceravolo, direttore religioso dell’opera Don Orione di Selargius, e la coordinatrice del centro Marta Malgarise - ha dato il via ai balli.

La testimonianza

Il programma

Quasi due ore di divertimento, con tanto di palloncini e festoni a fare da contorno. Prima il laboratorio di lettura, con stralci di libri che hanno come protagonista l’Alzheimer, raccontato nella sua cruda quotidianità, con tutti i problemi di chi si sente disorientato, quasi perso. Ma alla fine c’è sempre il messaggio di speranza: «Nessuno si deve sentire solo». Nella sala accanto il gruppo dei più anziani che ha trascorso la mattina a leggere e commentare - con l’aiuto di un educatore - le notizie di giornata de L’Unione Sarda .

E poi il via alle danze che sembrano cancellare il dolore e l’ansia della malattia. Alla consolle un operatore socio sanitario della struttura e animatore per passione. Una scelta non casuale: «Ormai conosce tutto il repertorio di canzoni preferite che stimola la loro memoria autobiografica», spiega la coordinatrice del centro selargino.

Lo stesso intrattenimento che di fatto nella struttura di via Custoza viene organizzato quasi tutti i giorni. «L’utilizzo delle immagini per stimolare i ricordi, dei libri, dei racconti e la lettura del giornale, così come i giochi cognitivi e la musica», dice la psicologa Malgarise, «per loro è un’importante fonte di stimolo che apprezzano tanto». Attività che sembrano funzionare: «Il contesto extra domiciliare è servito per aiutare queste famiglie, a rallentare la malattia e a liberarle dall’isolamento».

I numeri

Al momento il centro diurno conta 35 anziani con demenza, altri 10 con ritardi mentali. «Il nostro obiettivo è dare un’assistenza a trecentosessanta gradi, sanitaria e spirituale, che metta al centro l’anziano», aggiunge il responsabile della struttura Pusceddu, a capo della gestione anche della vicina comunità alloggio.

In prima linea c’è don Gaetano Ceravolo: «L’opera don Orione di Selargius è da sempre accanto a chi ha un dolore, una difficoltà: cerchiamo di aiutare i nostri anziani a non sentirsi soli, dando una speranza e una luce in fondo al buio. Questa è la nostra missione che portiamo avanti come una grande famiglia, anche grazie alla professionalità e grande umanità dei nostri operatori».

