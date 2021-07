Bagnini, servizio in alto mare 

Ai più attenti fruitori della spiaggia di Torregrande non sarà sfuggito: pochi bagnini e attrezzature quasi inesistenti sulle tre torrette dislocate lungo il litorale. Fa acqua da tutte le parti il servizio di salvamento a mare avviato lo scorso primo luglio nella borgata marina e ora il Comune si prepara a rescindere il contratto con la ditta vincitrice dell’appalto.

La diffida

«Abbiamo già inviato due diffide - spiega l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri - ma non è servito a nulla, il servizio è carente sotto ogni punto di vista. Risolveremo il contratto per gravi inadempimenti e affideremo il servizio ad un’altra impresa». Ad aggiudicarsi la gara da 28 mila euro era stata la Explorer Sea Srl, azienda messinese che, con un ribasso del 19 per cento, aveva superato le due dirette concorrenti. Ma dei requisiti previsti dal capitolato d’appalto, nessuno o quasi, è stato rispettato. A cominciare dal numero degli assistenti bagnanti impiegati quotidianamente: il bando prevedeva che per ogni torretta ve ne fossero due in servizio, uno per l’avvistamento, l’altro per il primo intervento. «Di fatto - spiega il dirigente del settore Lavori Pubblici Giuseppe Pinna - la ditta non sta rispettando il capitolato e spesso c’è un solo operatore a vigilare sulla costa». Non è stato nominato nemmeno un coordinatore, come invece previsto, e l’attrezzatura in dotazione sembra insufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza. «Mancano perfino le bandierine di segnalazione delle avverse condizioni meteorologiche» va avanti Pinna.

Il futuro

Il Comune, dunque, sarebbe già pronto ad affidare il servizio alla seconda classificata, la Blue Swell di Orosei, che aveva partecipato alla gara con un’offerta di 25 mila euro. Tutto risolto? Neanche per idea perché le altre ditte partecipanti al bando hanno fatto sapere di avere grosse difficoltà a reperire assistenti bagnanti. «Sembra un paradosso - sostiene l’assessore - ma trovare bagnini è un’impresa. Tutte le aziende contattate ci hanno riferito di avere seri problemi a mettere insieme il numero necessario di operatori». A luglio ormai agli sgoccioli, buona parte dei bagnini è già impegnata in strutture private, alberghi con piscina e sui litorali che hanno attivato il servizio. «Stiamo valutando tutte le soluzioni possibili per evitare di interrompere il servizio e lasciare il litorale scoperto - conclude Giuseppe Pinna - ma la rescissione del contratto sembra l’unica percorribile perché nonostante il richiamo, la ditta ha continuato a non rispettare il capitolato».

