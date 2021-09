Bagnini in spiaggia sino a fine mese 

Ancora soccorsi sulla Costa Verde. Ieri, intorno alle 15, nel litorale di Portu Maga, una donna, Rosetta Vaccargiu, 67 anni di Arbus, è caduta dalla scogliera della Madonnina. Mentre passeggiava con il marito, ha perso l’equilibrio e, sbattendo il torace, non è riuscita ad alzarsi.

Sul posto l’ambulanza in servizio preso Torre dei Corsari e l’elisoccorso del 118. La donna stabilizzata e adagiata sulla barella, è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Caglairi con sospette fratture alle costole, per via dei dolori che lamentava.

Gli interventi

L’ennesimo incidente lungo i 47 chilometri del litorale di Arbus ha confermato l’importanza del salvamento a mare, proprio nel giorno in cui è arrivata la proroga del servizio fino al 30 settembre per i 16 bagnini, impegnati dal 9 luglio sulle spiagge più frequentate: Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Gutturu ‘e Flumini, Portu Maga, Piscinas, Scivu.

Quella della Giunta una decisione importante per una comunità balenare e turistica, in una stagione cominciata malissimo, con la morte di Fernando Porcu, il sessantenne operaio comunale di Villamar che si era tuffato in mare per salvare la figlia in difficoltà e che non ce l’aveva fatta.

Positivo il bilancio di luglio e agosto: durante le 495 ore di attività dei ragazzi con la canotta rossa in ognuna delle sette torrette, con tutte le dotazioni di sicurezza, non ci sono stati né morti nè dispersi, registrati 210 interventi per escoriazioni e fratture, spesso dovuti alla caduta sugli scogli e sulle rocce, colpi di sole e di calore, lipotimie, punture di meduse e di tracina, malori in genere e 12 salvataggi in acqua, il primo due ore dopo l’avvio del servizio: salvata nelle acque di Gutturu ‘e Flumini una turista argentina. In 18 casi si è resa necessaria la presenza del 118, in uno anche del 112, per via di un marito che picchiava la moglie sulla spiaggia di Gutturu ‘e Flumini.

I bagnini

«In questi due mesi - ricorda il coordinatore del servizio di salvamento a mare, Matteo Melis - soprattutto ad agosto, con le spiagge super affollate, abbiamo lavorato anche per far rispettare le disposizioni sul distanziamento fisico imposto dalle norme anti Covid. Non è stato facile: spesso i bagnanti non hanno gradito la nostra presenza e l’invito a spostarsi è stato colto come un’imposizione. Così come non viene gradito il divieto di entrare in acqua, nonostante la bandiera rossa e i nostri richiami col fischietto».

Il Comune

In partenza l’impegno era stata di affidare il salvamento fino al 30 settembre, poi il passo indietro e contratto per 55 giorni, infine il ripensamento.

«La questione - ricorda il vicesindaco di arbus, Paolo Salis - è strettamente economica. Grazie al finanziamento integrativo di 19 mila euro dalla Regione di questi giorni e alla disponibilità di ulteriori somme del bilancio comunale, un po’ anche per via del pienone di agosto, è stato possibile incrementare i fondi per un servizio che riteniamo essenziale per la sicurezza dei nostri ospiti».

