Bagnini in spiaggia, si parte 

In ritardo ma si parte. Il Comune di San Vero aveva predisposto per tempo i servizi da attivare nelle borgate marine ma gli imprevisti hanno rallentato il percorso, in particolare per quanto riguarda i parcheggi a pagamento e il salvamento a mare.

Strisce blu

Al viafra qualche giorno a Putzu Idu e S’Anea Scoada, dove complessivamente sono stati individuati 300 stalli per le auto. Il servizio andrà avanti fino a metà settembre. Ma quest’anno con una novità: sono state individuate altre aree di privati per l’allestimento di parcheggi a pagamento a Mandriola e a Sa Rocca Tunda. «Quest’anno mettiamo a disposizione anche i servizi igienici» spiega il sindaco Luigi Tedeschi, «quanto meno finché resteremo in zona bianca, predisponendo naturalmente la sanificazione dopo ogni utilizzo. A gestire il servizio la stessa ditta che si occupa dei parcheggi a pagamento». Il Comune incassa circa 20 mila euro che, spiega il sindaco, «vengono utilizzati per coprire una parte delle spese che affrontiamo ogni anno per mantenere pulite le borgate marine: un intervento che ci costa complessivamente 59 mila euro». In ogni borgata, inoltre, sono state sistemate le passerelle a mare per consentire l’accesso più agevolmente ai bagnanti con difficoltà.

Salvamento a mare

I bagnini sono presenti nelle tre postazioni allestite a Mandriola, Sa Rocca Tunda e Sa Mesa Longa, le spiagge in genere più affollate. Un servizio quanto mai utile per garantire la sicurezza dei bagnanti che purtroppo talvolta, nonostante le condizioni proibitive del mare, non vogliono rinunciare al piacere di un bagno. «Abbiamo a disposizione 27 mila euro finanziati dalla Regione: ci saranno in spiaggia sei assistenti bagnanti» va avanti Tedeschi. «Il servizio in questo mese è garantito nei fine settimana, mentre comincerà quotidianamente durante il mese di agosto, mentre a settembre soltanto il sabato e la domenica».

I lavori lungo la costa

I cantieri sono ancora aperti ma, assicura Tedeschi, è terminata la parte più consistente dell’opera di mitigazione prevista dal programma “Azione Coste”, con interventi urgenti nelle zone critiche per la tutela e la valorizzazione del litorale, minacciato sempre più dall’erosione naturale. «Abbiamo istituito il divieto di balneazione in un tratto di costa fra Putzu Idu e S’Anea Scoada» precisa Tedeschi, «perché pericoloso».

L’opera aveva suscitato polemiche per la presenza di ruspe in spiaggia a Su Pallosu. Un gruppo di cittadini aveva protestato perché il Comune decise di intervenire senza prima sentire il parere della popolazione. Le reazioni erano sorte anche a proposito dei materiali utilizzati. Qualcuno, poi, aveva sollevato il problema dello spreco di quattrini, definendo inutili quei lavori che il mare avrebbe reso vani in poco tempo. «Abbiamo organizzato incontri per spiegare l'intervento» aveva replicato il sindaco. «L'opera è stata affidata a una ditta specializzata, ciò significa che sa come intervenire e che tipo di materiale utilizzare».

Gli studiosi stanno procedendo, inoltre, nel lavoro di monitoraggio di correnti e temperatura dell'acqua per capire perché l'erosione è più veloce in alcune zone della costa rispetto ad altre. ( p. m. )

