Bagnini derubati, stop al servizio 

«Il contratto di gestione – ricorda Mattana – scade domenica. A frenare sulla disponibilità a continuare, anche solo nelle giornate più a rischio, è stato il timore di lasciare incustodite le torrette non solo di notte ma anche di giorno, col rischio di non trovare più le stesse bandiere rosse. Purtroppo abbiamo le mani legate. I danni li pago di tasca. Non possiamo smontare le torrette e ricoverare gli attrezzi in locali chiusi per rimontarle dopo qualche giorno. Ci vuole tempo e denaro per farlo. Fosse una torretta potremmo pensare a un custode notturno. Ma sono sette».

«Quella di quest’anno – racconta Mattana – è stata una stagione difficile da gestire. I furti nelle torrette, qualche atto vandalico, azioni di salvataggio quasi quotidiane hanno creato serie difficoltà. Le attrezzature che ci consegna il Comune sono il minimo essenziale per garantire il servizio, ovvero salvare vite umane. Mi è toccato acquistarle lo stesso giorno che gente senza scrupoli le ha portate via: tremila euro pesano in un periodo di crisi nera che non risparmia il settore turistico». E così i 16 angeli rossi che per tre mesi hanno vigilato sul litorale di Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Portu Maga, Gutturu ’e Flumini, Piscinas e Scivu, tornano a casa.

«Dopo il furto dei giorni scorsi nelle nostre torrette, il terzo dall’inizio della stagione balneare, anticipiamo la chiusura dell’attività: da lunedì le spiagge libere della Costa Verde resteranno senza bagnini». Il gestore del salvamento a mare del Comune di Arbus, Alessio Mattana, comunica con amarezza «la rinuncia a proseguire il servizio anche solo negli ultimi tre weekend, fino al 2 ottobre». E ora sette spiagge, le più affollate e famose del mare di Arbus, con una linea costiera di 47 chilometri rimarranno scoperte, proprio nel periodo in cui il mare è più mosso e quindi pericoloso.

A casa

«Quella di quest’anno – racconta Mattana – è stata una stagione difficile da gestire. I furti nelle torrette, qualche atto vandalico, azioni di salvataggio quasi quotidiane hanno creato serie difficoltà. Le attrezzature che ci consegna il Comune sono il minimo essenziale per garantire il servizio, ovvero salvare vite umane. Mi è toccato acquistarle lo stesso giorno che gente senza scrupoli le ha portate via: tremila euro pesano in un periodo di crisi nera che non risparmia il settore turistico». E così i 16 angeli rossi che per tre mesi hanno vigilato sul litorale di Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Portu Maga, Gutturu ’e Flumini, Piscinas e Scivu, tornano a casa.

«Il contratto di gestione – ricorda Mattana – scade domenica. A frenare sulla disponibilità a continuare, anche solo nelle giornate più a rischio, è stato il timore di lasciare incustodite le torrette non solo di notte ma anche di giorno, col rischio di non trovare più le stesse bandiere rosse. Purtroppo abbiamo le mani legate. I danni li pago di tasca. Non possiamo smontare le torrette e ricoverare gli attrezzi in locali chiusi per rimontarle dopo qualche giorno. Ci vuole tempo e denaro per farlo. Fosse una torretta potremmo pensare a un custode notturno. Ma sono sette».

Ladri o vandali?

Il salvamento a mare quest’anno per la prima volta è iniziato a metà giugno, un mese prima rispetto al passato. La prima sgradita sorpresa è stato il furto della torretta, appena arrivata sulla spiaggia di Funtanazza, prima ancora di completare il montaggio. Subito dopo i soliti ignoti, sempre coperti dal buio della notte, hanno rubato un pattino e un salvagente a Pistis. Sulla sabbia di Gutturu ’e Flumini sono stati seminati minutissimi frammenti di vetro e il pattino è stato trasportato dalla postazione di salvataggio e abbandonato in riva. L’ultima bravata nella notte fra sabato e domenica: la mattina i bagnini hanno trovato la torretta spogliata dall’ombrellone e dalle sedie. L’ennesimo appello di Mattana: «Chi ha preso le attrezzature è ancora in tempo per consegnarle al Comune. Una mano sulla coscienza: servono per salvare vite umane».

Il Comune

«Uno dei nostri primi impegni – ricorda il vicesindaco, Simone Murtas – è stata la sicurezza della stagione balneare. Un accordo quadro col gestore anticipa di un mese l’inizio del servizio, il costo è di 130 mila euro l’anno. Avremmo recuperato i fondi per proseguire a settembre, anche solo negli weekend. Condividiamo la scelta del gestore: lasciare incustodite le torrette è un rischio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata