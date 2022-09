Bagni pubblici fuori servizio in tutta la città 

A Sì ‘e Boi, dopo l’apertura straordinaria dei bagni in occasione del Matrimonio selargino, tutto è tornato come prima. «Sono stati fatti dei lavori di manutenzione urgenti e spesi oltre 2mila euro, ma ora i servizi igienici sono di nuovo chiusi», denuncia la consigliera comunale Francesca Olla, di Selargius cambia. «Sbarrati oramai da tempo immemorabile, prima per manutenzione, poi per ragioni dovute al Covid. E adesso perché? L’unica cosa certa è che se ti ritrovi al parco e purtroppo ti scappa, devi sperare di poter usufruire dei servizi igienici di un bar nei dintorni, ovviamente previa consumazione. Un’amministrazione che si vanta di avere progetti ultra milionari per la città», aggiunge Olla, «ma è carente su un servizio pubblico fondamentale come questo, come dovremmo classificarla?».

Dal parco Lineare a piazza Sì ‘e Boi la situazione non cambia: le porte dei servizi igienici sono sbarrate con tanto di lucchetto. «Il problema è che in questa città viene danneggiato tutto», commenta Iole Secci mentre passeggia con il marito in pizza Martiri di Buggerru, «ultimamente stanno anche imbrattando i muri con scritte senza senso», dice.

Una città con quasi trentamila abitanti, ma nessun bagno pubblico aperto. Tutti i servizi igienici sono off limits ormai da tempo, causa pandemia ma soprattutto dopo i troppi e ripetuti atti vandalici. «È inconcepibile che Selargius non abbia un bagno pubblico a disposizione, oltretutto a Sì ‘e Boi sono stati spesi soldi per rimetterli a posto in occasione del Matrimonio selargino, ma inspiegabilmente sono stati richiusi», lamenta la consigliera comunale di minoranza Francesca Olla. «L’allarme pandemia è rientrato, a breve i bagni saranno riaperti e gestiti dai beneficiari del reddito di inclusione sociale», assicura il sindaco Gigi Concu.

La mappa

La decisione

Il sindaco assicura una soluzione nei prossimi giorni. «Capisco i disagi, ma ricordo che la chiusura dei bagni non è stata dovuta a un capriccio quanto alle condizioni igienico sanitarie che durante la pandemia mi hanno comprensibilmente portato a ritenere prioritario il contenimento dei contagi», la replica del sindaco. «Ora che l’allarme pandemico è rientrato siamo quasi pronti a riaprire i servizi di Si ‘e Boi, già oggetto di interventi e che affideremo ai lavoratori del Reis appositamente formati. Contiamo di restituirli alla cittadinanza entro la prima metà di ottobre. Ricordo che il martedì e il venerdì sono a disposizione i bagni di piazza Martiri di Buggerru», dice ancora Concu, «per quanto riguarda le altre strutture, sino a quando non saremo in grado di assicurare una vigilanza costante staranno chiuse. L’alternativa», sottolinea Concu, «sarebbe continuare a buttare risorse preziose per porre rimedio ai frequenti atti vandalici, ma credo che sia inaccettabile anche solo ipotizzare un lieve aumento delle tasse che ricadrebbe su tutta la collettività».

