Baglioni: «Vivi questa vita e sogna» 

Appare sul palco, quasi evocato, Claudio Baglioni. Ovazione. Abito scuro con gilet e camicia bianca. Attacca al piano “Solo” e le voci femminile cantano già sognanti, perché nel sold out del Comunale di Sassari l'80 per cento del pubblico è formato da donne. Dalle Over 35 in poi. Niente millenials. Appaio persino alcuni striscioni. Un successo annunciato la prima delle tre tappe isolane di “Dodici Note Solo” che approda stasera all'Eliseo di Nuoro e domani al Lirico di Cagliari, sempre alle 21.

Appare sul palco, quasi evocato, Claudio Baglioni. Ovazione. Abito scuro con gilet e camicia bianca. Attacca al piano “Solo” e le voci femminile cantano già sognanti, perché nel sold out del Comunale di Sassari l'80 per cento del pubblico è formato da donne. Dalle Over 35 in poi. Niente millenials. Appaio persino alcuni striscioni. Un successo annunciato la prima delle tre tappe isolane di “Dodici Note Solo” che approda stasera all'Eliseo di Nuoro e domani al Lirico di Cagliari, sempre alle 21.

«Per la trentaduesima sera, buona sera, facciamo sei concerti a settimana, faremo 21 mila chilometri per girare i teatri d'Italia. Con questa forma circolare sembra la riunione degli alcolisti anonimi (e giù risate). E io arrivo per ultimo: ciao, sono Claudio e sono tre anni che non canto dal vivo. Avevo quasi una crisi d'astinenza».

Tre pianoforti

Sul palco tre piani: acustico, elettrico e digitale con tappeti orchestrali. «Sono tre caravelle per attraversare una sorta di oceano ideale ma anche tre momenti del tempo: passato, presente e futuro».Nel presente inserisce “Io dal mare” che racconta di come è stato concepito su una spiaggia, a due passi da «quel mare che fu madre e che non so».Il futuro è nelle “Dieci dita” di Baglioni, con una frase che in fondo è il suo manifesto di artista: «Vivi questa vita finché puoi suonare e sogna finché hai voce e amore per cantare». Il pubblico ascolta ogni tanto anche in silenzio, per godersi il Baglioni intimo, che racconta di sé. Ricorda pure di quando ha interrotto il tour per il Covid.Ritorna al passato («cammino sul palco in senso antiorario, per ingannare il tempo») e via con “Strada facendo”. E di nuovo si levano le voci del pubblico.

Senza flash

È anche ironico e istrionico Baglioni, sa come alternare sentimenti e leggerezza, riflessioni e battute. Per sottolineare la trasgressione al divieto di fare foto e video avverte: «Guardate che vengono meglio senza flash, così non mi accecate. Tempo fa ho anche scritto una canzone sulle fotografie».

La scaletta attraversa una carriera iniziata nel 1970: «Ho scritto 320 canzoni». Tre ore abbondanti di concerto: oltre 30 brani, ognuno con la sua introduzione. Avanti e indietro nel tempo: da “I vecchi” a “Mal d'amore”, da “Poster” ad “Avrai”. Non possono mancare “Questo piccolo grande amore”, “E tu” e “Mille giorni di te e di me”. Il gran finale nel bis è con “La vita è adesso” con tutto il pubblico in piedi a cantare e applaudire.

E stasera tocca Nuoro. Poi Cagliari.

