Baccu Mandara sogna la rinascita 

È sempre stato il figlio di un dio minore, il “borgo” dimenticato circondato da spiagge più note e celebrate: preceduto, per chi arriva da Cagliari, da Kal’e Moru e Geremeas e seguito da Torre delle Stelle, Baccu Mandara ha finito con l’essere un luogo da valorizzare solo per gli estimatori del luogo. «Non solo per loro», interrompe la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda. «Mio padre aveva ottenuto un finanziamento per rilanciare Baccu Mandara». Lei, allora, era “soltanto” la figlia del sindaco. La morte, nel 2019, del primo cittadino l’ha portata a seguire le orme del padre e a sedersi in quella poltrona. «Ma, facendo parte già da prima della sua vita politica, conoscevo programmi e progetti».

Maracalagonis. Quel vento che soffia impetuoso non invoglia alle passeggiate in spiaggia. A meno che non si abbiano interessi particolari. «Sono un appassionato di fotografia: queste condizioni possono regalare belle immagini», racconta Alberto Del Rio mentre parcheggia l’auto a ridosso della spiaggia di Baccu Mandara. Lui ha una casa a Torre delle Stelle ma conosce bene la situazione di quel tratto di litorale. «Anche da noi ci sono problemi ma Baccu Mandara sembra davvero dimenticata. Eppure basterebbe poco per rilanciarla: tra l’altro, se ci fossero più servizi, si creerebbero posti di lavoro». Qualche minuto più tardi, arrivano in zona Antonello e Luca Trincas, padre e figlio. «Sono venuto qui per la prima volta 50 anni fa: nulla è cambiato da allora». Il figlio, ovviamente, non può confermare. «Ma, se crediamo nel turismo, località come questa hanno bisogno di interventi». Magari di un ripascimento visto che il mare avanza. «Basta che non sia come quello del Poetto».

Inviato

Il progetto

Il litorale

Compresi quelli relativi a Baccu Mandara (e a Geremeas 2). «Ho ripreso in mano il lavoro fatto in precedenza e, visto che, nel frattempo, sono cambiate le cose, l’ho adeguato ai tempi». L’obiettivo è chiaro. «Quei luoghi non devono vivere solo d’estate: devono diventare attrattivi per dodici mesi l’anno». In che modo? «Riprendendo in mano il progetto Litus e sbloccando, dopo 7 anni, i 290 mila euro di finanziamento». Un progetto che prevede il ripascimento, la realizzazione di un parcheggio, la pavimentazione del percorso ciclopedonale tra il parcheggio e la spiaggia, la sistemazione la stradina di collegamento con la Provinciale. E, intanto, a Geremeas 2, saranno date in concessione due aree. «Una da 1.600 metri quadri che ospiterà uno spazio per gli alimentari e per la valorizzazione dei prodotti del territorio. Un’altra, da 26.000 metri quadri, dove c’è l’anfiteatro, che avrà un ristobar e strutture sportive, compresi campi di padel». Non solo: c’è anche la possibilità di realizzare idee già sperimentate come la scuola all’aperto. Un altro modo per far vivere Baccu Mandara (e tutto il litorale) oltre la stagione estiva.

I luoghi

Ma Baccu Mandara non è solo un luogo per vacanzieri. A monte ci sono abitazioni che “puzzano” di abusivismo. «È vero», conferma Fadda, «ma è altrettanto vero che realtà analoghe, in prossimità della spiaggia, sono state sanate. Costruzioni che spesso appartengono a personaggi noti. Trovo giusto dare una mano anche a questi residenti, spesso persone che hanno fatto enormi sacrifici per avere un tetto sopra la testa. Proprio per questo, ho affidato l’incarico a un legale di verificare se queste situazioni sono sanabili».

Il futuro

Una serie di interventi nelle borgate marine. Con un obiettivo ambizioso: «Far sì che le spiagge del nostro Comune diventino un litorale unico». In che modo? Unendole. «C’è già il progetto per collegare Baccu Mandara a Torre delle Stelle con una pista ciclabile interna». Il sogno di Mario Fadda potrebbe diventare realtà grazie alla figlia Francesca («Ma ci sto mettendo tanto del mio», puntualizza per rispondere a chi ancora la considera solo la “figlia di Mario”). Ma l’impegno del Comune non basta. E non sono sufficienti neanche i finanziamenti regionali. «Sono indispensabili anche altri interventi. Per esempio, servono fondi per realizzare, tra Baccu Mandara e Torre delle Stelle, un depuratore e una struttura da destinare all’elisoccorso».

