Baby vandali filmati e denunciati 

Il primo episodio risale all’autunno scorso, quando ignoti barbaramente decapitarono la statua di Emilio Lussu, nell’omonima piazza. Dall’inizio dell’anno, in alcuni casi gli stessi minorenni in altri volti diversi, si sarebbero resi colpevoli di aver rovinato gli spogliatoi dei campi sportivi del parco pubblico di via Tirso, danneggiando i quadri appesi ai muri della chiesa di Sant’Antonio. E poi tante altre bravate, generalmente di notte che consegnavano alla mattina le spiacevoli sorprese: ovunque vetri rotti, cancelli divelti, aiuole calpestate, insegne pubblicitarie piegate, come quella all’ingresso del sito nuragico di Sant’Anastasia. Le indagini sono partite dai filmati delle telecamere installate nei punti più sensibili con l’obiettivo di rendere la vita meno facile a questi gruppi incontrollati di teppisti. Le immagini registrate dal “grande fratello” hanno ripreso gruppetti di 5-6 ragazzini accanirsi contro le strutture pubbliche.

Alcuni baby vandali inchiodati dalle telecamere del Comune di Sardara e denunciati per furto e danneggiamento in concorso. È l’epilogo di una serie di atti vandalici che negli ultimi mesi ha interessato diversi luoghi della cittadina termale. L’ultimo si è consumato nel cortile esterno dell’istituto comprensivo: cinque minorenni, avrebbero prima distrutto una telecamera dell’impianto di videosorveglianza, convinti poi di aver eliminato “l’occhio nemico”, hanno danneggiato i campetti sportivi e infine sono saliti sul tetto della scuola materna e hanno rotto i tubi e i serbatoi per la riserva d’acqua.

Le telecamere

Il Comune

Le prime denunce ai carabinieri della locale stazione da parte della Polizia municipale sono contro ignoti. Poi l’impianto di videosorveglianza ha immortalato i volti.

«La denuncia – dice il sindaco Giorgio Zucca – per gli agenti della Municipale è stato un atto dovuto. Intanto ho convocato in Comune i genitori dei ragazzini ripresi dalle telecamere. Non è stato fatto a cuor leggero, dispiace coinvolgere le famiglie in situazioni che chiunque preferirebbe evitare. È giusto però che sappiano quello che succede quando i loro figli escono di casa. A ciascuno ho chiesto la disponibilità a pagare i danni. Non ho ancora avuto risposte».

Il sindaco Zucca si augura che «le riprese possano servire ai ragazzi coinvolti e ad altri come monito affinché simili atti non vengano più ripetuti».

I danni

Zucca ricorda che oltre al danno oggettivo, l’azione si ripercuote sui servizi che vengono a mancare e sulle strutture da riparare con urgenza. «Uno degli esempi – aggiunge – sono i serbatoi d’acqua a scuola, oltre ai tubi da acquistare, parte del caseggiato è stato allagato e l’umidità è finita in più parti. La preoccupazione maggiore è stata per il pericolo che hanno corso. Arrampicandosi, si rischia seriamente di cadere e farsi molto male. Ringrazio agenti e carabinieri, grande soddisfazione per il lavoro svolto», conclude il sindaco.

