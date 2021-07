Baby rossoblù d’assalto 

Olbia 0

Cagliari Prim. 3

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci (1’ st Van der Want, 38’ st Barone); Demarcus (16’ st Arboleda), Boccia (16’ st Lopez), Emerson (16’ st Loubacky), Travaglini (16’ st Pisano); La Rosa (16’ st Glino), Giandonato (16’ st Sanna), Belloni (16’ st Lella); Occhioni (16’ st Palesi); Cocco (16’ st Udoh), Ragatzu (16’ st Pinna). Allenatore Canzi.

Cagliari Primavera (4-3-3) : D’Aniello (16’ st Fusco); Zallu (29’ st Piroddi), Palomba (29’ st Vitale), Iovu (16’ st Pintus), Secci (1’ st Sulis); Kourfalidis (29’ st Caddeo), Conti (16’ st Carboni), Schirru (29’ st Corsini); Tramoni (16’ st Masala), Yanken (16’ st Vinciguerra), Desogus (16’ st Pulna). Allenatore Agostini.

Arbitro : Selva di Alghero.

Reti : nel primo tempo, 32’ Yanken, 45’ Palomba; nella ripresa, 7’ Zallu.

Note : ammonito La Rosa (O). Recupero 0’ pt-5’ st. Spettatori un centinaio.

Buddusò. Alla vigilia, tre gol, tra l’Olbia e la Primavera del Cagliari, potevano essere messi in conto. Ma in pochi avrebbero immaginato che li avrebbe segnati tutti la squadra di Alessandro Agostini, che infligge così ai bianchi, con un bel 3-0, la prima sconfitta stagionale.

La formazione di Max Canzi, decisamente sperimentale tra primo e secondo tempo, ha incassato ieri al “Borucca” di Buddusò la prima delusione nel secondo test estivo in preparazione del prossimo campionato di Serie C. Un risultato maturato tra la prima frazione di gioco, chiusa sul 2-0 dai baby rossoblù, a segno con Yanken intorno alla mezz’ora, da un fraintendimento tra Travaglini ed Emerson, e Palomba di testa da punizione di Conti a ridosso dell’intervallo, e la ripresa, quando in avvio Zallu ha capitalizzato un corner beffando Van der Want, che qualche attimo prima si era salvato su Yanken. Ma il Cagliari è andato vicinissimo al poker con Vinciguerra e Piroddi: rossoblù sugli scudi, Olbia non pervenuta.

L’incornata di Cocco dal piazzato di Ragatzu, senza fortuna come la girata dello stesso Ragatzu sul corner battuto da Giandonato, e la cilecca di Udoh servito da Palesi riassumono la cronaca delle sortite offensive dei bianchi. E mercoledì si va ad Aritzo per l’amichevole col Cagliari dei grandi. Fermo restando che è pur sempre calcio d’estate.

