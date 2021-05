Baby gang tra le rovine del Buddha beach 

Dopo l’aggressione al sedicenne da parte di un gruppo di ragazzi nel parchetto tra via Italia e via Bulgaria Quartello, torna l’allarme per le baby gang. Bande di giovanissimi continuano a ritrovarsi in diverse zone della città non solo disturbando con urla e schiamazzi ma anche minacciando e molestando mamme e anziani come succede spesso nel parco Europa a Pitz’e Serra.Il pestaggio ha lasciato segni non di poco conto sul sedicenne che anche ieri è stato sottoposto ad accertamenti in ospedale. E lentamente cominciano a riaffiorare i ricordi.

La paura

Era stata la polizia, dopo la chiamata di alcuni residenti della zona, a ritrovarlo sotto shock, solo e spaesato seduto su un marciapiede di via Italia sanguinante, e subito erano stati allertati i genitori. Secondo quanto riferito anche dai testimoni, pare che il gruppetto sia sbucato da uno dei cespugli del giardino e che abbia anche derubato il ragazzino dell’orologio, degli orecchini che portava alle orecchie e di una collana d’oro.

La testimonianza

E ieri su Facebook è comparso anche un commento da parte di una persona che avrebbe assistito alla scena. «Ho sentito le urla di una ragazzina che teneva la testa di questo ragazzo steso a terra, sul grembo e allora mi sono avvicinata preoccupata. Ho chiesto più volte se occorresse aiuto, ma mi sono sentita rispondere “no signora”. Io ho detto “ma il tuo amico è steso per terra incosciente” e ho insistito, dicendo che avevo visto scappare dei ragazzi, ma mi ha ribadito di non preoccuparmi, che era tutto ok. Poi ho visto arrivare la Polizia e mi sono tranquillizzata e in seguito ho saputo che si era trattato di una rapina».

La denuncia

Ieri in questura il padre del ragazzo ha presentato denuncia per aggressione e rapina e parrebbe che un’altra sia stata formalizzata anche dalla ragazzina che si trovava con il sedicenne. «Penso che si tratti di un episodio a se stante», commenta la vice presidente del comitato di Quartello Lesya Pavlova. «Più che altro in zona si sono verificati atti vandalici, con furti di gomme delle auto soprattutto nel parcheggio di via Austria». Detto questo: «Nel parchetto dove c’è anche un ‘area giochi per bambini, nelle ore serali si raggruppano ragazzini che utilizzano i giochi in maniera non consona, dal momento che sono riservati ai bimbi, e che abbandonano rifiuti e bottiglie. Quello spazio andrebbe gestito in modo adeguato, l’area giochi andrebbe recintata e messa in sicurezza come abbiamo fatto presente più volte. Dopo i bivacchi notturni, per terra restano poi cocci di vetro pericolosi per i bambini».

Punto caldo

Dal centro urbano al litorale, altro punto caldo è la lottizzazione di Costa Degli Angeli dove da anni una baby gang si riunisce tra le rovine dell’ex discoteca Buddha Beach. Nei mesi scorsi hanno distrutto il muretto all’ingresso della lottizzazione, bruciato i rifiuti e più volte si sono anche verificati furti e danneggiamenti nel centro sportivo. Ma dopo il lancio di sassi al bus fermo alla fermata, qualcosa sembra cambiata. «Diciamo che stiamo vivendo un periodo di relativa calma», dice un residente Luca Noli. «I ragazzini ci sono sempre ma dal giorno della sassata ci sono anche controlli assidui da parte delle forze dell’ordine che scoraggiano gli atti vandalici. Certo è che adesso con l’arrivo dell’estate le cose sono destinate a peggiorare». Per quanto riguarda il Buddha: «È da anni che chiediamo la concessione di parte delle aree per svolgere l’attività sportiva e ricreativa».

