Baby gang, la Trexenta è sotto choc 

Allarme droga (e non solo) tra i giovanissimi: la Trexenta si scopre fragile e vulnerabile. Nella zona ha destato grande clamore la notizia relativa all’indagine in cui sono finiti dentro dieci ragazzini di Senorbì, San Basilio, Barrali e Ortacesus accusati di aver venduto marijuana ai compagni di classe. Per alcuni di loro è scattata anche l’accusa di estorsione e pedopornografia: avrebbero preteso gioielli dai coetanei per onorare debiti e si sarebbero scambiati in chat immagini di sesso con i bambini. Uno scenario da brividi che deve invitare un po’ tutti a un’attenta riflessione.

Ex isola felice

La Trexenta non è più l’insieme di una decina di paesi in cui la vita dei suoi abitanti scorre tranquilla, al riparo da episodi di delinquenza. Stavolta addirittura emerge il coinvolgimento anche dei più giovani. «Purtroppo Senorbì non si sottrae a quelle che sono le caratteristiche delle città e della società moderna, questo perché nel nostro centro abitato si riversano ogni giorno migliaia di ragazzi di ogni età, non tutti con le migliori intenzioni», spiega il sindaco Alessandro Pireddu.

L’amministrazione comunale, dopo una folle serata in piazza di chiesa, diventata un immondezzaio oltre che teatro di schiamazzi dovuto all’alto tasso alcolico e non solo, lo scorso marzo aveva disposto il divieto di bivaccare nei luoghi pubblici. Ma i problemi arrivano più da lontano. «Alcuni anni fa avevo parlato della particolare situazione di Senorbì in un incontro in Prefettura», continua Pireddu.

L’opposizione propone un nuovo patto tra il Comune, le associazioni e le famiglie. «Le famiglie non devono essere lasciate sole nell’educazione dei ragazzi, abbiamo tante associazioni in grado di supportare gli assessorati comunali anche in questo», dice il consigliere Marco Basciu.

I giovani e la scuola

La scuola è chiusa da un anno e mezzo, causa pandemia. «L’attuale emergenza epidemiologica, purtroppo, ha impedito una relazione personale in presenza tra alunni e docenti e tra i gli stessi ragazzi e ha fatto emergere altri problemi dovuti a un senso di mancata libertà, di solitudine e di privazione di relazione coi propri coetanei. I docenti stanno facendo di tutto per essere vicino ai ragazzi e ai loro problemi», dice Maurizio Serra, vicepreside dell’istituto Einaudi che però precisa: «Gli episodi di cui abbiamo letto nelle cronache non hanno nulla a che fare con la nostra scuola».

A Senorbì è nata la Consulta giovani, tra i suoi compiti anche quello di tenere lontano i ragazzi dalle situazioni a rischio. «Bisogna partire dal dialogo e dall’ascolto dei giovani, sempre più spesso lasciati senza possibilità di parola, e metterli nelle giuste condizioni per evitare droghe e altre cattive tentazioni», suggerisce il presidente Diego Soi.

