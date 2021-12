Babbo Natale sfrattato dal Covid 

Babbo Natale trasloca causa Covid: da Carbonia a Tratalias. Casette, renne e tutto ciò che comporta il suo tipico corredo si trasferisce dal parco archeologico di Cannas di Sotto al borgo medievale nel cuore del Sulcis. L’amministrazione comunale della città mineraria ha fatto di tutto per salvare l’iniziativa ma poi la necessità assoluta di prevenzione, visto anche i recenti numeri dei contagi nel territorio anche tra i più giovani, ha doverosamente prevalso.

L’iniziativa

Dunque il Villaggio di Babbo Natale per quest’anno trasloca: è una iniziativa che da quattro anni (sarebbero stati cinque ma l’edizione 2020 era stata cancellata da principio dalla pandemia) l’associazione culturale Sturmtruppen di Carbonia aveva sempre allestito fra i vecchi edifici di medau Sa Grutta e nei pressi delle tombe prenuragiche. È accaduto invece che quest’anno un mix micidiale di cause ha sbarrato le porte del parco al Villaggio di Babbo Natale. Prima di tutto l’impennata dei casi Covid fra i bambini cominciata a registrare dalla seconda metà di novembre, poi i rischi connessi al fatto che negli ambienti troppo ristretti nel sito si sarebbero riversati 9-10 mila visitatori (con punte di mille a serata). A rendere più complicato il tutto, se anche il Covid avesse dato tregua, il nullaosta della Sovrintendenza giunto solo finire di novembre: «Un insieme di motivi, dui cui l’assenza delle condizioni di sicurezza era quello predominante, - spiega Patrick Locci, presidente del sodalizio - ci aveva convinto a non allestire più il Villaggio a Cannas di Sotto anche se l’amministrazione aveva fatto di tutto per farci ottenere i permessi».

Il trasloco

Ci si stava per rassegnare a dover spostare tutto al prossimo anno, ma poi il sodalizio di Carbonia ha trovato una soluzione stringendo un accordo con il vicino Comune di Tratalias: il Villaggio di Babbo Natale si farà, e dopodomani verrà inaugurato, in presenza delle scolaresche, nel borgo medievale: «Ambienti molto più spaziosi e quindi meno esposti ai rischi di assembramento e possiamo contare sul supporto logistico offerto da Tratalias in termini di mezzi e uomini - spiega Patrick Locci - ci hanno convinto a non mollare». Tratalias non si è fatta sfuggire l’occasione: «Con alcune modifiche progettuali come ad esempio l’eliminazione del tunnel - precisa il vice sindaco Fabrizio Pes - ingressi contingentati e circuiti di ingresso e uscita ben definiti, abbiamo valutato che il nostro borgo medievale fosse così ampio da poter ospitare la manifestazione in condizioni di sicurezza più che accettabili». Babbo Natale dunque si accasa ai piedi della diga: «A parte gli aspetti Covid diventati a un certo punto determinanti - commenta il vice sindaco di Carbonia Michele Stivaletta – anche noi avevamo fatto di tutto per trattenere gli organizzatori offrendo supporto di uomini e mezzi. Poi, visti i numeri dei contagi in zona, ha prevalso la prevenzione».