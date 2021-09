Italia 3

Argentina 0

Italia : Catania (L), Ferrato, Comparoni 1, Crosato 3, Gottardo 7, Stefani 15, Schiro 1, Magalini, Rinaldi 14, Porro 3, Cianciotta 11. Allenatore Angiolino Frigoni.

Argentina : Nieto, Cascu 2, Malaber, Acosta 8, Aloisi, Ibazeta, Scarpa (L), Armoa 17, Gallardo 1, Vidoni 10, Urchevich, Soria 5. Allenatore Martin Ariel Lopez.

Arbitri : Jae-Hyo (Cor) e Carbajal Mozzo (Uru) .

Parziali : 25-22, 26-24, 25-20 .

Nello sport niente è scontato. Non è per nulla scontato che oggi l’Italia batta a Cagliari la Repubblica Ceca agevolmente superata tre giorni fa e conquisti in anticipo un posto nella semifinale del Mondiale Under 21. Non è scontato che vinca tutte le partite in virtù nel primo posto nel ranking mondiale. E non era scontato che ottenesse altrettanti 3-0 nelle prime quattro partite, compresa quella di ieri contro una solida Argentina. Ma è successo e adesso gli azzurrini sono già primi (da soli) nella Pool F che qualifica due squadre alla final 4 di sabato e domenica. Di sicuro non è stata una vittoria facile. Per nulla.

La partita

L’Italia, priva di Alessandro Michieletto (andato a Roma per festeggiare l’Europeo e ricomparso al palazzetto nel secondo set, in borghese), ha avuto momenti di amnesia, di scarsa precisione, è andata sotto in tutte e tre le frazioni: 15-17 nel primo set, addirittura 5-9 nel secondo e 8-10 nel terzo. Eppure ha sempre trovato la forza per mettere a terra i palloni decisivi. È vero, una buona mano gliel’hanno data gli argentini (molte infrazioni) ma sul carattere della squadra di Angiolino Frigoni non si può dubitare. La capacità di reagire e conquistare i punti importanti (spesso con Stefani, Rinaldi e Cianciotta) si stacca oltre le individualità.

Le reazioni

«Eravamo in trance agonistica», ha ammesso il libero Catania, autore (non l’unico) di recuperi da applausi. «Sono queste le partite che ti danno il ritmo in un mondiale ed è bello giocarle», ha aggiunto il centrale Crosato, «stiamo andando in crescendo. La Repubblica Ceca? Troveremo una squadra completamente diversa, che arriva dalla vittoria col Belgio».

Attenti ai cechi

Già, perché la sorpresa è arrivata dalla prima gara di ieri al PalaPirastu. Il Belgio, avanti due set a zero, ha finito per perdere per 3-2 contro un’indomita Repubblica Ceca, che oggi alle 19 tenterà il bis contro gli azzurri. La squadra di Svoboda si è imposta col punteggio di 14-25, 22-25, 25-23, 25-18, 15-12. Miglior marcatore Petr Spulak, poco utilizzato contro l’Italia, con 18 punti.

Intanto a Carbonia è iniziato il girone di consolazione con i successi della Thailandia e dell’Iran.

I gironi per le medaglie

Pool E (Cagliari) : Italia-Argentina 3-0; Rep. Ceca- Belgio 3-2.

Classifica: Italia 3, Repubblica Ceca 2, Belgio 1, Argentina 0.

Oggi: Belgio-Argentina (16); Italia-Rep. Ceca (19).

Pool F (Sofia) : Polonia-Brasile 3-1; Bulgaria-Russia 0-3

Classifica: Polonia e Russia 3, Bulgaria e Brasile 0.

Oggi: Russia-Brasile (12); Polonia-Bulgaria (18).

Tabellone perdenti (9°-16°)

Pool G (Carbonia) : Thailandia- Marocco 3-0; Egitto-Iran 0-3

Oggi: Iran-Marocco (16); Thailandia-Egitto (19).

Pool H (Sofia) : Cuba-Camerun 3-0 (tav.); Bahrein-Canada 0-3.

