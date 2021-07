Azzurri, tutto o niente 

«La qualificazione sarebbe la cosa più bella della mia carriera assieme allo scudetto di Sassari». Il coach Meo Sacchetti presenta così la finale di Belgrado contro i padroni di casa (alle 20.30 diretta su Rai 3 e Sky Sport) che mette in palio l'accesso all'Olimpiade di Tokyo. La Serbia è la grande favorita, ha sconfitto il Porto Rico 102-84 con meno patemi rispetto al 90-83 degli azzurri.

Eppure l'Italia ha motivazioni fortissime e la leggerezza di chi ha solo da guadagnare: l'ultima volta che ha preso parte ai Giochi Olimpici è nel 2004 ad Atene, dove vinse l'argento con Gianmarco Pozzecco in campo. L'ultima volta invece di un cestista sardo risale al 1980, quando Nunzia Serradimigni volò a Mosca. Il sassarese Marco Spissu sarebbe appena il secondo cestista sardo nella storia dei Giochi.

Il confronto

La Serbia sarà anche senza Jokic (Mvp della Nba) e il tiratore Bogdanovic (Atlanta Hawks) ma schiera l'Mvp di Eurolega Micic, il mago Teodosic, e due giocatori Nba come l'ala Bjelica di Miami, e il gigantesco centro di Dallas, Marjanovic, 222cm di altezza. Basti dire che uno dei meno utilizzati è la guardia Avramovic, che a Varese sfiorava i 18 punti di media.

Più tecnica e più stazza per la nazionale serba che ha una tradizione favorevole anche da quando è diventata nazione dopo lo scioglimento della Jugoslavia: 10 vittorie e 2 sconfitte. Il primo confronto è stato giocato a Cagliari il 20 agosto 2008 per la qualificazione al Campionato Europeo. Punteggio 78-64 per la Serbia.

Le armi

Com'è nel suo stile Sacchetti scarica la pressione: «Aggressività, mente libera e faccia giusta. Dobbiamo dare tutto, se saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano». Finora il terzetto Mannion-Fontecchio-Polonara è stato super, con Tonut e Vitali che hanno avuto grandi sprazzi, ma occorre un maggiore contributo offensivo da parte sia di Melli sia di Spissu, senza dimenticare Tessitori, Ricci e Abass che fisicamente devono aiutare dentro l'area.

Oltre a Serbia-Italia, oggi si giocano altre tre finali che valgono il pass per i Giochi: a Tokyo, Brasile-Germania e Slovenia-Lituania, in Canada, quella tra le vincenti di Canada-Repubblica Ceca e Grecia-Turchia.