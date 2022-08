Ucraina 89

Italia 97

Ucraina : Bliznyuk 9, Bobrov 7, Herun 10, Len 8, Lukashov 10, Mykhailiuk 11, Pustovyi 10, Sanon 8, Skapintsev ne, Sydorov 8, Tkachenko 8, Voinalovych. All. Bagatskis.

Italia : Spissu 3, Mannion 11, Biligha 4, Tonut 11, Gallinari 10, Melli 17, Fontecchio 20, Ricci 9, Baldasso ne, Polonara 9, Pajola, Datome 3. All. Pozzecco.

Arbitri : Horozov (Bul), Ylmaz (Tur) e Zapolski (Pol).

Parziali : 19-19; 45-34; 67-72.

L'Italia batte in trasferta l'Ucraina e resta in testa al girone di qualificazione ai Mondiali. A Riga, in Lettonia, gli azzurri di Pozzecco vincono 97-89. Sul successo c'è anche il sigillo di Marco Spissu che gioca un buon primo quarto e un ottimo terzo quarto: 7 assist e 6 rimbalzi, una sola tripla ma è quella del pareggio che lancia dopo l'intervallo l'allungo italiano. Per Datome serata non brillante al tiro: 1/5. Domenica l'Italia affronta a Brescia la Georgia per la vittoria che vale l'ipoteca sulla qualificazione alla World Cup 2023.

La gara

Solito starting five: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli. Avvio più brillante degli ucraini (8-2) ma Spissu è autoritario in regia, 4 assist, e Melli è caldissimo: tripla ed entrata per il vantaggio azzurro, 13-16 all'8'. Coi cambi si trovano meglio i padroni di casa che dopo 8 errori al tiro da tre aggiustano la mira, iniziano a segnare e scappano. Sul -11 al 13' l'Italia prova a rientrare con Ricci (34-28) però Gallinari subisce il pivot Len che fa il rimorchio in contropiede e in generale gli azzurri patiscono a rimbalzo. Al riposo è ancora divario in doppia cifra: 45-34. Al rientro c'è di nuovo il quintetto base e l'Italia risale: 53-50 al 25' con il 3/3 dalla lunetta di Fontecchio, pareggio con tripla di Spissu e sorpasso con due liberi di Melli. Gli ucraini sono tenuti vivi da Sanon che è immarcabile con le sue penetrazioni (si fa male però poco dopo) ma sulla sirena del terzo quarto Gallinari spara la bomba del +5. L'Ucraina rientra in apertura di ultimo quarto, ma gli azzurri chiudono bene le transizioni e colpiscono in contropiede: un sontuoso Ricci promuove il +8 al 35'. L'Ucraina si smarrisce, la squadra di Pozzecco insiste e tocca la doppia cifra di vantaggio (76-86). L'Ucraina si avvicina con Herun a -5, ma Tonut mette la tripla in faccia al difensore a 95” dal termine e ristabilisce una distanza di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata