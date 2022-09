Azzurri, non fermatevi 

Il mix di intelligenza e follia azzurra contro la grandeur della Francia. Stasera alle 17.15 a Berlino (e su SkySport) il pronostico è - se possibile - ancora più sfavorevole. Perché i transalpini hanno sempre battuto l'Italia negli ultimi due anni. Sono i quarti dell'Europeo e a Tokyo l'anno scorso erano i quarti dell'Olimpiade quando la Francia si impose per 84-75. Rispetto a quella partita non c'è neppure Gallinari, l'unico giocatore che contro Gobert e compagni ha sempre inciso. Per sfidare in semifinale la vincente tra Slovenia e Polonia (giocano alle 20.30) occorre un'altra prestazione super in difesa e una sopra le righe di tanti azzurri in attacco, anche se dopo il tiro mancino giocato alla Serbia, c'è da scommettere che la Francia metterà la massima attenzione anche quando è avanti nel punteggio.

L’orgoglio

Il play Alessandro Pajola ha dichiarato: «Non è un caso se ci siamo qualificati per i Giochi, non è un caso se siamo arrivati a un canestro dalla semifinale olimpica e non è un caso se quest’anno siamo cresciuti ancora offrendo prestazioni come quelle contro Grecia, Croazia e Serbia. Nessuno di noi è venuto qui pensando di andare a casa dopo due giorni. La squadra è serena e concentrata e l’energia che si vede in campo in ogni gara è frutto della consapevolezza di non essere inferiori a nessuno. Pozzecco è un coach preparato in grado di toccare le corde giuste dei suoi giocatori. Il resto è venuto da sé perché oltre a essere un gruppo unito abbiamo giocatori con caratteristiche uniche».

L'avversaria

Due sconfitte nelle amichevoli estive: in volata a Bologna (78-77) e nettamente in trasferta (100-68). Più atletica dei serbi, la nazionale dei galletti propone il centro dei Minnesota, Rudy Gobert: 215 cm di altezza e doppia doppia fissa da 14 punti e 10 rimbalzi. I suoi cambi sono altrettanto fisici: Pourier è 213cm, Fall addirittura 218 cm. Il play Heurtel segna 8,5 punti e distribuisce ben 7 assist a partita. L'alapivot Yabusele, anch'egli nel Real Madrid, sfiora i 14 di media, mentre Fournier, guardia di New York, li supera. Giocano nella Nba pure la guardia Luwawu-Cabarrot (Atlanta) e il play Maledon (Oklahoma).