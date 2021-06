«Azzannata da un branco di randagi» 

Sono stati momenti di paura: tre donne assalite da un branco di pitbull in una strada di periferia a Sestu. Una di loro è stata azzannata ad una gamba ed è dovuta ricorrere alle cure dei medici. Un puntura antitetanica e un antibiotico sono serviti per evitare infezioni. La vittima si è comunque rivolta alla Polizia locale denunciato l’accaduto. Immediate le indagini coordinate dal comandante, il capitano Usai. I vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo, cercando di risalire a qualche utile testimonianza che per capire se i cani siano randagi o si siano allontanati dal loro proprietario.

L'episodio

È successo sulla strada sterrata di “Is crusu”, nelle vicinanze di una azienda di fioricoltura. Una stradina frequentatissima da decine di uomini e donne a tutte le ore del giorno e della sera. A raccontare l’accaduto è una di loro sui social network. «Oggi io e le mie amiche siamo state aggredite da tre cani, forse pitbull: una è stata morsa mentre correvamo alle Ginestre ed è dovuta ricorrere alle cure necessarie».

I cani si sono comunque rapidamente allontanati nelle campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce. Tanta la paura. Le vittime hanno chiesto soccorso, le loro grida hanno fatto scattare l’allarme nel vicinato.

La denuncia

La ferita ha fatto poi ricorso alle cure di un medico e dopo si è presentata nella sede dei Vigili urbani per raccontare la sua disavventura e per denunciare l’accaduto. Un attimo dopo gli uomini della Polizia locale erano a “Is Crusu” per un primo sopralluogo: dei cani segnalati, non è stata trovata traccia. I pitubull hanno avuto tutto il tempo per trovare un rifugio altrove. I Vigili urbani hanno anche raccolto alcune testimonianze: l’obiettivo è quello di risalire agli eventuali proprietari dei cani anche per capire se si tratti di pitbull che vagano pericolosamente nelle campagne alla periferia di Sestu o se invece si siano allontanati spontaneamente da qualche recinto o casolare dove erano custoditi, raggiungendo la strada di “Is crusu” dove hanno assalito le tre donne, impegnate in una corsa, azzannandone una, procurandole per fortuna solo una ferita superficiale. Le indagini vanno avanti: la paura è che si tratti di cani randagi, quindi non vaccinati e per questo ancora più pericolosi. Non è la prima volta che succede nelle campagne di Sestu, anche a chi fa la spola nelle strade extraurbane di maggior traffico. Una situazione di reale pericolo: la Polizia locale è impegnata per chiarire una vicenda che in paese ha suscitato non poca apprensione e allarme. Della vicenda sono stati interessati anche i carabinieri della Stazione locale. Analoghi episodi si sono verificati anche in tempi recenti a Quartu e nell’hinterland dove il problema del randagismo è sempre più attuale. Troppi cani abbandonati al loro destino, spesso affamati e assetati e per questo ancora più pericolosi.

