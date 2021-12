Aziende sarde a rischio default 

Le difficoltà più impegnative saranno quindi quelle in arrivo dal prossimo anno. «Le imprese – confrmano gli autori dello studio – potranno ora affrontare le sfide future del 2022 ed uscire da eventuali situazioni di crisi, sia beneficiando della ritrovata ripresa economica italiana e internazionale, ma anche utilizzando il nuovo strumento della “composizione negoziata della crisi” introdotto da due decreti pubblicati in questi ultimi mesi dell’anno».

Certo, per quasi tutti lo scorso anno è stato stravolto dalla pandemia, che non ha di sicuro aiutato le realtà già in difficoltà, ma per certi versi ha anche congelato lo stato di crisi preesistente concedendo a migliaia di imprenditori sostegni economici e finanziamenti a tassi agevolati, anche in assenza di garanzie, per poter rimanere a galla. «I dati della Banca d’Italia indicano che dal 2019 sono saliti del 40% i finanziamenti bancari alle imprese con un significativo aumento del rischio di credito – ha dichiarato Alberto Cerini, Responsabile “Corporate Turnaround & Restructuring” di Studio Temporary Manager –, la nostra analisi conferma che nei bilanci ad oggi depositati relativi all’esercizio 2020 sono presenti evidenti segnali di criticità; la fine del divieto dei licenziamenti e l’imminente conclusione delle moratorie rivelerà il vero stato di salute delle imprese italiane, che ad oggi però è stato mantenuto sostanzialmente invariato rispetto ad un anno fa circa grazie proprio alle predette misure di sostegno, che si sono quindi dimostrate efficaci».

Le imprese della Sardegna si scoprono le più fragili d’Italia. Almeno secondo l’ultimo report stilato dall’Osservatorio di Studio Temporary Manager, società specializzata nei servizi di consulenza manageriale, che ha elaborato i bilanci del 2020 depositati presso la Camera di Commercio di circa 69mila imprese italiane. Da questa analisi a campione è emerso che il 42% delle piccole e medie imprese isolane ha i conti in bilico e un rating di affidabilità finanziaria precaria. Il dato peggiore in Italia dove la media nazionale si ferma al 36%.

Le imprese della Sardegna si scoprono le più fragili d’Italia. Almeno secondo l’ultimo report stilato dall’Osservatorio di Studio Temporary Manager, società specializzata nei servizi di consulenza manageriale, che ha elaborato i bilanci del 2020 depositati presso la Camera di Commercio di circa 69mila imprese italiane. Da questa analisi a campione è emerso che il 42% delle piccole e medie imprese isolane ha i conti in bilico e un rating di affidabilità finanziaria precaria. Il dato peggiore in Italia dove la media nazionale si ferma al 36%.

L’analisi

Certo, per quasi tutti lo scorso anno è stato stravolto dalla pandemia, che non ha di sicuro aiutato le realtà già in difficoltà, ma per certi versi ha anche congelato lo stato di crisi preesistente concedendo a migliaia di imprenditori sostegni economici e finanziamenti a tassi agevolati, anche in assenza di garanzie, per poter rimanere a galla. «I dati della Banca d’Italia indicano che dal 2019 sono saliti del 40% i finanziamenti bancari alle imprese con un significativo aumento del rischio di credito – ha dichiarato Alberto Cerini, Responsabile “Corporate Turnaround & Restructuring” di Studio Temporary Manager –, la nostra analisi conferma che nei bilanci ad oggi depositati relativi all’esercizio 2020 sono presenti evidenti segnali di criticità; la fine del divieto dei licenziamenti e l’imminente conclusione delle moratorie rivelerà il vero stato di salute delle imprese italiane, che ad oggi però è stato mantenuto sostanzialmente invariato rispetto ad un anno fa circa grazie proprio alle predette misure di sostegno, che si sono quindi dimostrate efficaci».

Futuro

Le difficoltà più impegnative saranno quindi quelle in arrivo dal prossimo anno. «Le imprese – confrmano gli autori dello studio – potranno ora affrontare le sfide future del 2022 ed uscire da eventuali situazioni di crisi, sia beneficiando della ritrovata ripresa economica italiana e internazionale, ma anche utilizzando il nuovo strumento della “composizione negoziata della crisi” introdotto da due decreti pubblicati in questi ultimi mesi dell’anno».

In cosa consiste lo strumento della composizione negoziata della crisi? «Le aziende potranno accedere, su base volontaria, a un percorso di negoziazione che potrà sfociare anche in soluzioni stragiudiziali e dove tutte le parti, debitore e creditori quindi, hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito».

Un passaggio molto importante della nuova composizione negoziata è poi, oltre alla figura di un esperto indipendente con compiti di mediatore tra creditori e debitore, «la possibilità di prevedere la figura di un CRO, Chief Restructuring Officer, ovvero un temporary manager esperto proprio di crisi d’impresa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata