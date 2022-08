Aziende in crisi, l’ombra degli usurai 

Trecentoottantacinque attività commerciali e imprenditoriali tra le 13 mila iscritte alla Camera di commercio di Cagliari-Oristano sono finite a sofferenza, vale a dire sono state segnalate alla Centrale rischi della Banca d’Italia per insolvenze. Operatori catalogati come “cattivi pagatori” e ai quali viene praticamente preclusa la possibilità di ottenere nuovi prestiti. A dirlo è l’ufficio studi dell’Associazioni artigiani e piccole imprese di Mestre.

La crisi

Si tratta prevalentemente di imprese artigiane, esercenti attività commerciali e piccoli imprenditori che sono “scivolati” nell’area rossa dell’insolvenza e conseguentemente sono stati segnalati dagli intermediari (banche, finanziarie) alla Centrale rischi. I destinatari di questa misura difficilmente possono beneficiare di interventi da parte del sistema bancario e rischiano, molto più degli altri operatori, di chiudere o, peggio ancora, di finire nelle mani degli usurai. Il numero delle imprese oristanesi nell’ultimo anno anche se di poco è sceso grazie soprattutto alla moratoria dei debiti per le piccole attività introdotta in Italia nel 2020 per contrastare la crisi pandemica. «Queste iniziative sono state più volte prorogate, l’ultima scade il 31 dicembre, data oltre la quale il differimento potrebbe terminare e a quel punto le piccole iniziative come quelli che caratterizzano il territorio potrebbero avere tanti problemi di solvibilità», commenta Nando Faedda, vice presidente della Camera di commercio Cagliari-Oristano.

Le difficoltà

La Cgia di Mestre ricorda che gli imprenditori che “finiscono” nella black list” della banca d’Italia non sempre lo devono a una cattiva gestione finanziaria della propria azienda. «Spesso questa situazione si verifica per l’impossibilità di riscuotere i crediti dai committenti finiti in un fallimento», aggiunge Faedda. Il Tribunale di Oristano al 28 dello scorso mese aveva decretato 9 fallimenti contro i 7 alla stessa data del 2021. I prestiti bancari alle imprese con meno di 20 addetti, che per Oristano rappresenta il 50 per cento delle attività, a marzo 2022 su marzo 2021 sono calati. I ricercatori di Banca d’Italia, ricorda l’Associazione piccole imprese, sostengono che questo dato sia riconducibile alla «minore propensione delle banche a finanziare società più opache e relativamente più vulnerabili». Questo confermerebbe, secondo Andrea Sanna segretario provinciale della Cgil, «che la crisi sta martellando un territorio come il nostro strutturalmente debole che si regge sui piccoli imprenditori che più di altri faticano ad accedere al credito bancario. Tutto questo in una città che perde abitanti e che tra pochi anni scenderà sotto i 30 mila e una provincia che perde mille abitanti all’anno, che vede un forte e continuo spopolamento delle zone interne e che presenta un indice di invecchiamento tra i più alti d’Italia. Un terzo della popolazione lavora, un altro terzo è pensionato e il resto è in cerca di occupazione. Siamo al limite».