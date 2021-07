Azienda distrutta dalle fiamme 

Il fuoco ha appena distrutto la metà del suoi frutteto ma lei, ancor prima che la conta dei danni sia definitiva, giura: «Io non mi arrendo, andrò avanti». Emilia (Emy) Melis, 48 anni, originaria di Samassi, residente a Villacidro, ha le lacrime agli occhi davanti ai resti, ancora fumanti, dei pescheti in piena produzione dell’azienda “Zio Peppetto”, ereditata dal patrigno Giuseppe Maria Frongia (zio Peppetto, appunto) che l’ha voluta a capo dell’azienda frutticola al confine tra Serramanna e Villacidro, tra Su Pranu e S’Acqua cotta.

L’allarme

Ieri pomeriggio, intorno alle 15, un incendio è divampato lungo la Statale 196, all’altezza della vecchia cantoniera dell’Anas, ed è penetrato fra i “quadri” di pesche e albicocche. Quaranta ettari sono andati distrutti. Un danno immane, limitato solo dall’intervento di tre elicotteri del servizio antincendio regionale, e da decine di uomini e mezzi del dispositivo di lotta al fuoco. Il grave danno provocato dal rogo ora rischia di mettere in ginocchio Emy Melis e la figlia Melissa Atzeni, responsabile e amministratrice dell’azienda.

Il racconto

«Combattiamo una guerra continua contro il fuoco, quello di oggi non è il primo incendio che subiamo. Già nel 2017 e nel 2018 la nostra azienda aveva avuto danni per 450 mila euro. Ora è accaduto di nuovo. La produzione è distrutta, non abbiamo merce per i nostri clienti e i nostri quattro dipendenti da domani saranno a casa, senza lavoro – si dispera la donna, artefice di un progetto di ristrutturazione aziendale – molto ambizioso, dotato di un laboratorio per la produzione di marmellate e spremute, di un ingrosso e di una rivendita affacciato sulla 196».

La promessa

Ieri pomeriggio, in poche ore, il fuco ha bruciato i sogni dell’imprenditrice agricola: «Lo ribadisco, io non mi arrendo. Porterò avanti il progetto, lo devo a zio Peppetto e a mia figlia Melissa che aspetta un bambino», sono le parole di Emy Melis davanti a quel che resta della sua azienda.

