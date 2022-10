Azienda da salvare: no del Fisco 

Da due anni lottano, in solitudine, per salvare la loro azienda, che vuol dire centocinquanta buste paga, un indotto rilevante difficile da quantificare, un pezzo fondamentale del patrimonio produttivo della Gallura e le speranze di tante persone. Antonello Ganau e la sua famiglia hanno tenuto in piedi uno dei sugherifici più importanti a livello nazionale (fornitore di turaccioli di prestigiose cantine europee) e ora sono, forse, nella fase più delicata della loro lunga storia. In questo momento difficile, lo Stato (Agenzia delle Entrate e Inps) bocciano la proposta di risanamento con il parere sfavorevole al concordato. ll Tribunale di Tempio deve decidere sulla omologa (il via libera definitivo) del concordato preventivo, l’unica strada per evitare il tracollo finanziario dell’azienda e tenere lontana l’ipotesi del fallimento. E il no del fisco e dell’ente previdenziale non è cosa da poco. Il Comune di Tempio, invece, ha comunicato formalmente al Tribunale di rinunciare ad un credito di un milione e mezzo di euro, per sostenere una azienda che vuole dire il pane e la vita di tante famiglie dell’Alta Gallura.

Scelta a rischio

Una scelta molto coraggiosa e rischiosa quella del Comune di Tempio, che, sulla carta, rinuncia a delle entrate consistenti. Rinuncia sulla carta perché negli uffici di piazza Gallura, dopo i pareri tecnici e legali, hanno capito che quel credito (imposte non versate) è di fatto inesigibile. Così, l’amministrazione ha accettato di accontentarsi di neanche il 2 per cento della somma per chiudere la questione e aiutare il sugherificio Ganau a risollevarsi. Va detto che per un ente pubblico, rinunciare ad un credito non è una passeggiata, i termini di sostenibilità finanziaria e di legittimità. L’avvocato dell’amministrazione tempiese, Giusy Demuro, ha già formalizzato la decisione. L’obiettivo è quello di dare un futuro a una azienda che tiene in piedi l’economia dell’Alta Gallura e per questa finalità il Comune non insiste sui pagamenti.

I no dello Stato

Chi invece è inflessibile è lo Stato, con le sue articolazioni. I pareri sfavorevoli di Agenzia delle Entrate e Inps bruciano. Va precisato che i no al concordato preventivo sono quasi una scelta obbligata, perché rispondono a precise disposizioni di legge. Dice l’avvocato Domenico Putzolu, uno dei legali del sugherificio Ganau: «Questa è una azienda che ha le commesse, sta sul mercato e paga i suoi dipendenti. Le difficoltà finanziarie sono derivate anche dal carico fiscale insostenibile. Lo Stato, che ha contribuito a creare questa situazione, qui come per altre aziende, ora dice no al concordato. E va detto che in questi due anni il sugherificio Ganau ha rispettato le sue obbligazioni». Un pool di legali (Gabriella Covino, Luca Jeantet, Paola Vallino, Riccardo Sirito e Barbara Orecchioni) sta lavorando per arrivare all’omologa del concordato. Stando a indiscrezioni ci sarebbe già l’accordo con il Banco di Sardegna. L’ultima parola spetta al giudici del Tribunale di Tempio.