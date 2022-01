«Azienda allo stremo, mi arrendo» 

Non più tardi di due settimane fa Stefano Arzu aveva denunciato l’agonia della sua azienda zootecnica. L’aveva fatto su questo giornale, sostenendo di vantare un credito di 68 mila euro nei confronti dello Stato. Aveva preannunciato azioni clamorose. È stato di parola e, ieri mattina, con spirito garibaldino s’è presentato nella stazione dei carabinieri di Talana accompagnato da una spalla illustre nella comunità: il sindaco Christian Loddo. «Sono venuto per consegnare le chiavi dell’azienda ai carabinieri, non ho più la possibilità di andare avanti», ha detto Arzu prima di varcare la soglia della caserma. Dopo un’ora di colloquio i due hanno lasciato l’edificio, dove sono stati accolti dal capitano della compagnia di Lanusei e dal comandante della stazione.

Grido di dolore

Arzu, 47 anni, è proprietario di un’azienda che si estende nella vallata di Arbuleu. Alleva 500 capre, 400 maiali e 60 mucche. Da Argea rivendica 68 mila euro, di cui 40 mila di Domanda unica Pac e 28 mila di benessere animale. «Ho illustrato la drammatica situazione ai carabinieri, si sono mostrati sensibili e per questo li ringrazio. Non riesco più ad andare avanti, devo interrompere l’attività perché lo Stato non rispetta i propri doveri».

Il sindaco

Loddo sostiene la crociata di Arzu e tenterà di estrarre dal cilindro amministrativo una formula che gli permetta di aiutare l’allevatore in trincea: «Valuterò con la segretaria la possibilità di acquistare del mangime. Una sorta di prestito per tamponare l’emergenza». Diversamente i 960 capi di bestiame rischiano di non potersi cibare. «Stefano rivendica soldi che gli spettano. Sentirò il prefetto e la politica regionale per capire come si possa supportare l’azienda: non è l’unica in difficoltà per questi motivi. C’è in ballo anche la sicurezza sanitaria». Talana è una comunità a vocazione agricola e l’allevamento è il motore dell’economia. «Situazioni come questa creano un allarme sociale importante. Il comparto è allo stremo. Noi promuoviamo la sagra del prosciutto, ma non possiamo produrlo perché il pascolo brado è bandito e chi è in regola non è supportato. Le criticità iniziano a essere tante: l’ufficio postale e la guardia medica funzionano a singhiozzo, in Forestas non sono consentite assunzioni. Ci dicano che Talana deve morire».