Avvocato morto, 3 medici indagati 

Svolta nelle indagini sul decesso dell'avvocato sassarese Salvatore Manca (noto Cicino): tre dottoresse del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura di Tempio per il reato di omicidio colposo. Si tratta di Antonella Sanna, Ilenia Pepe e Maria Rita Giagheddu. Il pm Mauro Lavra, titolare del fascicolo, ha chiesto e ottenuto l’incidente probatorio e nei giorni scorsi alle indagate è stato notificato il provvedimento di fissazione degli accertamenti tecnici, firmato dal gip Caterina Interlandi.

La morte di Cicino Manca (60 anni) è avvenuto nel Pronto soccorso di Olbia il 21 agosto dell’anno scorso. Stando all’ipotesi della Procura, ancora tutta da verificare, il professionista sassarese rimase per quasi un giorno in ospedale, senza che venissero adottati cure e interventi adeguati per fronteggiare la dissecazione aortica, patologia che lo ha ucciso. Manca era arrivato a Olbia in ambulanza, dopo l’intervento di soccorso del 118 a Portobello di Gallura, dove il legale era stato colpito da un malore.

«Protocolli rispettati»

Ai primi di settembre sarà affidato l’incarico per una perizia medica collegiale, tre specialisti (Roberto Demontis, Gino Gerosa e Gabriele Finco) dovranno stabilire se Manca è morto per un presunto errore nella gestione ospedaliera del suo caso. «Le mie assistite – dice l’avvocato Giuseppe Bardini – hanno osservato tutti i protocolli. Nomineremo un nostro consulente per l’incidente probatorio. Le indagini sono un atto dovuto e noi chiariremo le nostre posizioni». Bisogna precisare che l’iscrizione nel registro degli indagati dei nomi delle tre dottoresse è un atto dovuto, per rendere possibili gli accertamenti tecnici. L e indagini sono nella fase iniziale.

La denuncia

Il fascicolo è stato aperto su input della famiglia del legale, assistita dagli avvocati Sebastiano Tola e Nicola Satta. È stato Tola, qualche giorno dopo il decesso di Manca, a presentare un esposto chiedendo una verifica accurata sulla tragedia. Manca, stando alla denuncia, rimase per ore al Pronto soccorso di Olbia, in attesa del tampone Covid.

