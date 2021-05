Avviso di sfratto alla novantaseienne allettata 

A 96 anni, allettata, Natalina Grossi tra dieci giorni potrebbe finire per strada: ordinanza di sfratto in mano, lunedì l’ufficiale giudiziario si è presentato nell’appartamento di via Baronia, ad Assemini, dove da 15 anni l’anziana disabile vive insieme al figlio Marco Magnabosco. Un fulmine a ciel sereno per madre e figlio: l’uomo sostiene di essere regolare nel pagamento dell’affitto,ma il proprietario dell’immobile lo accusa di essere moroso. Motivo dello sfratto a parte, Magnabosco ha ora ha tempo fino a giovedì prossimo per trovare una sistemazione alternativa per lui e l’anziana madre. Si è rivolto al Comune e, allo stesso tempo, lancia un appello a chiunque abbia a disposizione quattro mura da affittare a lui e alla mamma. Per la nonnina sarebbe impossibile sopravvivere all’addiaccio.

Lo sfratto

A inizio settimana Magnabosco ha ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario: «Il proprietario dell’immobile sostiene di aver inviato, in questi anni, decine di raccomandate di avviso: in realtà non ne ho mai ricevuto una», giura l’uomo. «I problemi sono iniziati sette anni fa, quando mia madre si è ammalata e ho chiesto al proprietario più volte di stipulare un contratto regolare. Lui ha sempre rifiutato e, da allora, ha iniziato a non rilasciare più queste ricevute (mostra quelle degli anni precedenti) di pagamento dell’affitto. Per questo ora può sostenere che siamo morosi. Risultiamo residenti in comodato d’uso, eppure pago ogni mese i 400 euro di affitto, cifra tra l’altro lievitata anno dopo anno». Dietro lo sfratto, sospetta Magnabosco, «ci sarebbe in realtà la volontà del proprietario di ristrutturare e vendere l’intero palazzo. Quindi non è escluso che anche gli altri inquilini, residenti da meno tempo rispetto a noi, a breve riceveranno l’ordinanza di sfratto».

L’appello

L’uomo si è già rivolto ai Servizi sociali: «Si sono resi disponibili a darci una mano, ma purtroppo è lunghissima la lista di attesa della graduatoria per la concessione di un immobile comunale. Quindi non è detto che il Comune riesca ad aiutarci prima che mamma finisca in strada. È vero, gli sfratti sono bloccati fino a novembre ma l’ordinanza ricevuta parla chiaro. Intanto mi rivolgerò a un legale almeno per ottenere il rinvio dello sfratto e avere più tempo per trovare una sistemazione alternativa». Il proprietario dell’immobile non si sarebbe impietosito di fronte alle condizioni di Natalina Grossi: «Dice che trovare una sistemazione per lei non è affare suo». Il figlio è disperato: «Non dormo la notte. Mamma è tutta la mia vita, ho lasciato il lavoro per dedicarmi 24 ore al giorno a lei. Il nostro rapporto è speciale: per lei vivere lontano da me, anche in una casa per anziani che non potrei permettermi, significherebbe morire dentro. Una donna in queste condizioni non può finire per strada. Chiedo a chiunque abbia la possibilità di aiutarmi a trovare una casa per lei».

