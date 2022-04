Avis sotto sfratto, proteste e polemiche 

A innescare la polemica anche in Consiglio sono state le consigliere d’opposizione Michela Mura (Pd) e Anna Crisponi (Art.1). «Sestu e la Sardegna non possono permettersi di perdere questo patrimonio di sangue donato», ha ribadito la capogruppo dem, «L’Avis è un'associazione che non ha bisogno di una sede qualunque, ma di una sede che rispetti dei requisiti ben precisi che vengono verificati dalla Regione. Per la nuova struttura dovrà essere avviata una procedura di accreditamento, iter che richiede dai sei mesi ai due anni. Insomma c'è il rischio concreto che se non ci si muoverà rapidamente l'Avis possa restare senza una sede in cui operare». Un appello condiviso anche dalla capogruppo di Articolo Uno. «Non possiamo chiudere l'Avis», ha rimarcato Crisponi, «l'emergenza sangue di questi mesi ha riconfermato quanto sia prezioso il servizio svolto. La realizzazione dell'auditorium non è imminente, il Comune deve quindi permettere che il centro prelievi possa operare fino all'ultimo e nel frattempo rendere disponibile una nuova sede, penso ai locali di via Di Vittorio, garantendo continuità alle donazione e sostegno all'associazione».

Il centro prelievi dell’Avis di via Piave dovrà chiudere quando inizieranno i lavori di recupero del bocciodromo dei combattenti, l’immenso locale che diventerà un auditorium con sala concerti e area polifunzionale per musica, teatro e conferenze. La notizia, però, ha spiazzato i volontari che da 18 anni hanno recuperato una parte dei locali dell’ex sezione combattenti, facendo scatenare anche la polemica politica.

La lettera

«Gentilissima Sindaca», ha scritto la presidente dell’Avis comunale, Francesca Carta, chiedendo un appuntamento alla prima cittadina, «non le nascondiamo che quanto, ci ha comunicato in merito all’esigenza di dover spostare il Centro Prelievi in altra sede, ci ha sorpresi e preoccupati tutti». Rispettando tutte le norme sanitarie, i volontari erano riusciti a recuperare alcune stanze dell’edificio, allestendo un punto di raccolta per il sangue. Dal 2003, quando è stato aperto il centro, si è passati dalle circa 300 donazioni l’anno a oltre 1000, riuscendo a garantire 60 sedute per i prelievi. «L’Avis Comunale di Sestu», ha concluso la presidente, «è fra le poche sedi della nostra Regione che riesce a garantire, al sistema sanitario, più di 1.000 donazioni all’anno. Se si escludono Cagliari e Sassari, oltre a Sestu, solo altre 4 città riescono a garantire un tale livello di donazioni (Assemini, Capoterra, Quartu e Olbia), pur potendo contare su una popolazione molto più numerosa».

La polemica

A innescare la polemica anche in Consiglio sono state le consigliere d’opposizione Michela Mura (Pd) e Anna Crisponi (Art.1). «Sestu e la Sardegna non possono permettersi di perdere questo patrimonio di sangue donato», ha ribadito la capogruppo dem, «L’Avis è un'associazione che non ha bisogno di una sede qualunque, ma di una sede che rispetti dei requisiti ben precisi che vengono verificati dalla Regione. Per la nuova struttura dovrà essere avviata una procedura di accreditamento, iter che richiede dai sei mesi ai due anni. Insomma c'è il rischio concreto che se non ci si muoverà rapidamente l'Avis possa restare senza una sede in cui operare». Un appello condiviso anche dalla capogruppo di Articolo Uno. «Non possiamo chiudere l'Avis», ha rimarcato Crisponi, «l'emergenza sangue di questi mesi ha riconfermato quanto sia prezioso il servizio svolto. La realizzazione dell'auditorium non è imminente, il Comune deve quindi permettere che il centro prelievi possa operare fino all'ultimo e nel frattempo rendere disponibile una nuova sede, penso ai locali di via Di Vittorio, garantendo continuità alle donazione e sostegno all'associazione».

La replica

Non si è fatta attendere la replica della sindaca Paola Secci. «Il locale comunale individuato per dar luogo alla Casa della musica e della cultura al momento ospita importanti servizi comunali» sono le sue parole, «così come la sede dell'Avis che risulta un servizio importante per la nostra comunità e per chi necessità di trasfusioni in tutta la Sardegna. Non potevamo, però, perdere un'occasione di dare una risposta culturale che i sestesi aspettano da tempo. Troveremo con l’Avis la soluzione più congeniale per continuare a garantire una sede per questo prezioso servizio».

